Nuoruudestaan huolimatta Eveliina Taimi, 18, ja Vilma Viitanen, 19, ovat kansainvälisten kisojen konkareita ja tähtäävät nyt arvokisoihin aikuisten sarjassa. ”Parhaiten matsi menee, kun nauran ennen ottelua.”

On meneillään Mira Potkosen uran viimeinen vuosi. Elina Gustafsson ripusti hanskat naulaan viime syksynä. Mutta ei hätää, olympiatyylin nyrkkeilyn arvokisamitaleita voi odottaa tulevinakin vuosina, siitä huolehtii kansainvälisiä kehiä kiertänyt nuori sukupolvi, joka on tullut ryminällä aikuisten sarjoihin.

Nääshallilla Tampereella harjoittelevat Eveliina Taimi, 18, ja Vilma Viitanen, 19, ovat jo lunastaneet odotuksia junioreiden arvokisoissa, ja tavoitteena on olla maailman huipulla myös yleisessä sarjassa.

Paineita he eivät silti suostu ottamaan. Suuret saappaat täytetään ilon kautta.

Nuoresta iästään huolimatta Taimella ja Viitasella on jo vuosien kehäkokemus. Taimi oli 10-vuotias, kun hänen äitinsä huomasi lehdessä ilmoituksen nyrkkeilyharrastuksesta. Taimi oli haaveillut lajin aloittamisesta jo muutaman vuoden.

Salilla muut ryhmäläiset olivat viisi vuotta vanhempia poikia, jotka olivat häntä paljon edellä. Ensimmäiset harjoitukset Taimi seurasi sivusta, mutta heti seuraavalla kerralla hän treenasi joukon mukana. Alkuvaiheessa kannustavalla valmentajalla oli iso merkitys.

”Muut olivat paljon kokeneempia, mutta valmentaja opasti minua kädestä pitäen ja opin tekniikat nopeasti”, Taimi sanoo.

Halu nyrkkeilemään on todennäköisesti lähtöisin siitä, kun Taimi pikkulapsena katseli paapan kanssa nyrkkeilyä mökillä televisiosta. Myös Viitanen kertoo isoisästään, kun hän miettii ensikosketustaan nyrkkeilyyn.

”Muistan, että nyrkkeilimme veljeni kanssa toisiamme vastaan ja pappa oli tuomarina”, Viitanen kertoo.

” ”Kehään mennessä kompuroin omiin jalkoihini ja kaaduin.”

Eveliina Taimelle ja Vilma Viitanselle joukkuekavereiden seura on reissussa tärkeää, jotta ajatukset saa välillä pois kilpailemisesta.­

Laji lumosi Viitasen, kun hän seitsemänvuotiaana meni Mikkelin teatteriin katsomaan nyrkkeilykilpailuja. Siellä hänen näyttelijäisänsä Vintte Viitanen toimi illan kuuluttajana. Seuraavalla viikolla Vilma Viitanen olikin jo Mikkelin Nyrkkeilijöiden harjoituksissa.

Ensikosketus nyrkkeilykehään oli ikimuistoinen.

”Kehään mennessä kompuroin omiin jalkoihini ja kaaduin. Säikähdin niin, että menin hetkeksi säkille. Vasta sieltä uskaltauduin uudelleen kehään.”

Ensimmäisen ottelunsa Viitanen nyrkkeili 9-vuotiaana. Ennemmin kuin innoissaan, Viitanen oli kauhuissaan. Seurakaveria vastaan käydyn ottelun Viitanen hävisi, mutta sillä ei ollut merkitystä. Hän oli vain iloinen, että matsi oli ohi.

Sittemmin Viitanen ja Taimi ovat voittaneet lukuisia junioreiden suomenmestaruuksia ja kiertäneet maajoukkueen mukana kansainvälisissä turnauksissa.

Arvometalliakin on jo tarttunut matkaan: Taimi voitti vuonna 2019 nuorten EM-pronssia, Viitanen vuonna 2017 nuorten EM-hopeaa.

Marraskuussa kumpikin vei mestaruuden ensimmäisissä aikuisten SM-kisoissaan. Viitanen voitti myös kansainvälisen GeeBee-turnauksen viime keväänä.

Juniorisarjoista yleiseen sarjaan siirtymistä pidetään usein isona askeleena. Toisaalta junioreiden voi olla vaikea saada otteluita, jos oman ikäisiä kilpakumppaneita ei ole. Taimi ja Viitanen eivät ole olleet moksiskaan askeleesta aikuisten sarjaan.

”Ensimmäiset matsit vähän jännittivät, mutta ei se niin iso steppi ollut. Naisilla varsinkaan ei muutu mikään, kun meillä on pääsuojat. Kiva vain, että on enemmän ottelukavereita”, Taimi toteaa.

” ”Hävisin, ja ymmärsin, ettei ulkopuolisten ajatuksia kannata pohtia.”

Vilma Viitanen ja Eveliina Taimi osallistuivat marraskuussa ensimmäisiin aikuisten SM-kisoihin. Viitanen vei mestaruuden 57 kilon sarjassa ja Taimi 69 kilon sarjassa.­

Uransa alkupuolella Viitanen otteli perinteiseen tyyliin oikea kylki edessä, mutta sitten yleisurheiluharjoituksissa saatu penikkatauti pakotti vaihtamaan otteluasentoa. Hetkellinen muutos jäi lopulta pysyväksi.

Suomessa vasureita on aika vähän, mutta maailmalla heitä on enemmän.

”En edes huomaa, kumpi on vastassa, eikä sillä ole väliä. On vain kaksi kättä, joilla lyödään”, Viitanen toteaa.

Ensimmäisestä kehäkompuroinnista on tultu pitkä matka. Viime vuosina Viitanen on hävinnyt vain muutamia kertoja, silloinkin vain kansainvälisille arvokisamitalisteille.

”Osaan jo keskittyä olennaiseen, olen nähnyt kaikenlaisia paikkoja ja tilanteita.”

Viitanen kokee olevansa parhaimmillaan tiukoissa otteluissa. Hän kestää hyvin painetta eikä tee itselleen taakkaa muiden odotuksista. Se on osin kokemuksen tuomaa oppia.

”Vuonna 2018 pääsin MM-kisojen puolivälieriin, voitolla olisin ollut mitaleilla. Jännitin niin, etten oikein syönytkään kunnolla. Hävisin, ja ymmärsin, ettei ulkopuolisten ajatuksia kannata pohtia.”

” ”Nautin nyrkkeilystä tosi paljon.”

Eveliina Taimi ja Vilma Viitanen kokevat tekniikan ja ottelusilmän vahvuuksikseen.­

Nykyään Viitanen ottaakin kisareissut rennosti. Silloin kun on hauskaa, on tuloskin usein sen mukainen.

”Parhaiten matsi menee, kun nauran ennen ottelua.”

Myös Taimi kertoo hallitsevansa kilpailuun liittyvän stressin hyvin.

”En ole kokenut, että minulla olisi paineita kisoissa. Tietysti vähän jännittää, mutta useimmiten olen saanut pidettyä sen hyvin aisoissa.”

Lapsena alkanut harrastus on pikkuhiljaa vienyt urheilijan polulle. Viitanen päätti panostaa nyrkkeilyyn tosissaan yläkoulussa ja vaihtoi siksi musiikkiluokalta liikuntaluokalle.

Mikkelistä hän muutti Tampereelle tullessaan lukioon.

”Ysiluokan alussa aloin miettiä Tampereelle muuttoa. Täällä oli hyvä nyrkkeilyseura ja olen muutenkin tykännyt aina Tampereesta. Asuin alkuun kummitätini luona”, Viitanen kertoo.

Kilpailumenestyksen myötä myös Taimen harjoittelusta on tullut tiiviimpää: viikkoon kuuluu yhteensä yhdeksät harjoitukset. Nyrkkeilyssä viehättää etenkin yllätyksellisyys sekä ottelut, jotka vievät omien kykyjen äärirajoille.

”Nautin nyrkkeilystä tosi paljon. Siksi on niin helppo antaa sille se, mitä se vaatii.”

Sekä Viitanen että Taimi opiskelevat Sammon keskuslukion urheilulinjalla Tampereella. Kummallakin on ajatus jatkaa opintoja lukion jälkeen. Taimi haluaa poliisiksi, Viitanen suunnittelee hakevansa yliopistolle lukemaan sosiaalityötä.

Teatteriperheen kasvattina Viitanen on pienenä myös näytellyt, mutta se ura ei kiinnosta. Vanhemmat ovat kertoneet, että työajat ovat huonot eikä palkkakaan ole ihmeellinen.

”Aiemmin halusin lääkäriksi, mutta fysiikka, kemia ja pitkä matematiikka eivät kiinnosta pätkääkään. Niinpä ajattelin, että ehkä voisin auttaa ihmisiä jollain toisella tapaa”, Viitanen kertoo.

Tänä keväänä ylioppilaaksi kirjoittavalla Viitasella ei ole kiire jatko-opiskeluihin, koska päätavoite on Pariisin olympialaiset vuonna 2024. On myös mahdollista, että Viitanen osallistuu jo tuleviin olympiakarsintoihin. Päätavoitteen lisäksi tarkoitus on päästä kaikkiin arvokisoihin. Mitä Pariisin jälkeen tapahtuu, sitä ei tarvitse vielä tietää.

”Ehkä jatkan vielä seuraaviin olympialaisiin. Toisaalta sitten olen jo aika pitkään nyrkkeillyt. Riippuu siitä, mikä on fiilis ja mitä haluan elämältä. Tällä hetkellä haluan nyrkkeillä. Ja kun opiskelulta nyt jää aikaa, niin ehkä koiranpennun.”

” ”Arvokisat ovat tuolla takaraivossa.”

Eveliina Taimi tykkää otella maltilla. Vilma Viitanen on kotona iloinen häseltäjä, mutta kehässä hän keskittyy ja lyö ilkeästi.­

Koronaviruksen aiheuttamien kilpailujen siirtymisten takia Taimi valmistautuu vielä viimeisiin juniorikilpailuihin, viime vuodelta tälle keväälle siirtyneisiin A-junioreiden MM-kisoihin. Ne on tarkoitus pitää huhtikuussa Puolassa.

Siellä tavoitteena on mitali. Sen jälkeen on aika kääntää katseet muihin kilpailuihin.

”Arvokisat ovat tuolla takaraivossa, mutta kunhan nyt aluksi pääsisi kiertämään aikuisten turnauksia ja näkemään, mikä on taso ulkomailla”, Taimi toteaa.

Taimi harjoittelee paljon yhdessä Mira Potkosen kanssa. Hän on saanut seurata hyvin läheltä, miten huipulle noustaan.

”Olin 13-vuotias, kun aloitin Maarit Teurosen valmennuksessa. Viimeiset viisi vuotta olen kasvanut Miran ja Maaritin kanssa ja nähnyt, mitä työ käytännössä on.”

Myös Viitaselle Potkonen on tuttu harjoituksista ja kisamatkoilta. Viitasen äänestä on kuultavissa pientä haikeutta, kun puhutaan siitä, kuka täyttää Potkosen ja Gustafssonin jättämän aukon.

”Toivoin, että kun siirryn aikuisten sarjaan, pääsen kiertämään maailmalla heidän kanssaan. Onhan se outoa sitten, kun Mira ei ole enää kisoissa. Mutta onneksi on meitä nuoria, jotka nyt kiertävät enemmän.”