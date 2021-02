Mika Partanen maalivireessä Sportin hakiessa rankkarivoiton Jyväskylästä.

Jukurien tiistainen vierasvoitto Lappeenrannasta ei kauaa mikkeliläisiä lämmittänyt. Porin Ässät toi Kalevankankaalle jääkylmät terveiset hakemalla jääkiekkoliigan vierasvoiton maalein 7–0.

”Pystyimme pelaamaan alivoiman (kahdeksan minuuttia) todella hyvin. Tärkein pelaajamme oli Linus Söderström, koska Jukurit vei esimerkiksi toisen erän maalipaikat kirkkaasti nimiinsä”, kehui Ässien päävalmentaja Ari-Pekka Selin maalivahtiaan.

Ässien ykkösketjun laitahyökkääjä Sebastian Wännström viimeisteli pelin puoliväliin mennessä kahdesti ja nousi 18 osumallaan SM-liigan maalipörssin kärkipaikalle.

Wännström, 29, on St. Louis Bluesin toisen kierroksen NHL-varaus, mutta ura Pohjois-Amerikassa juuttui farmiliigaan. Kotimaansa kaukaloissakin SHL:ssä Wännströmin maalitahti on ollut keskimäärin kymmenen maalia kautta kohti.

Wännström on tasakentällisin pelissään miinuksella (19–22, –3), koska hänen maaleistaan peräti kahdeksan on tullut ylivoimalla.

Ässät johti avauserän jälkeen 4–0, joten pelitilaston hämmästyttävin veto oli Ässien aikalisä toisen erän alussa ajassa 21.41. Selin muisti marraskuisen illan. Ässät johti silloin Jukureita 31 minuutin jälkeen 4–1, mutta hävisi pelin.

”Ottelu oli merkillinen, tulos karmiva. Kolmannessa erässä annoimme periksi, uskoa ei enää ollut. Se ei saa toistua”, listasi Jukurien päävalmentaja Marko Kauppinen.

Jyväskylän JYPin synkät ajat saivat jatkoa, kun Vaasan Sport nappasi voittolaukauskisan jälkeen kaksi pistettä maalein 5–4.

Marraskuun lopussa Sportin paitaan liittynyt Mika Partanen löysi maalivireensä Jyväskylässä iskettyään kaksi maalia. Partanen sekä Michael Keränen onnistuivat myös voittomaalikisassa.

”Ainahan se hyvältä tuntuu, kun maaleja tulee. Se on hyökkääjän tehtävä. Olisi voinut hattutempunkin tehdä, mutta onneksi upposi vielä rankkareilla. Toki se helpottaa, kun onnistuu”, Partanen kommentoi Cmoren lähetyksessä.

Sport nousi kolme kertaa takaa-ajoasemasta tasoihin ja oli kiinni kolmessa pisteessä aivan ottelun lopussa. Liigan ikänestori Jani Tuppurainen toi JYPin kuitenkin tasoihin joukkueen pelatessa ilman maalivahtia.

”Eilisen apaattisen esityksen jälkeen hieno nousu voittoon. Se lämmittää mieltä kovin. Olimme jotenkin levottomia, vaikka hallitsimme tapahtumia. Päästimme erikoisia maaleja omiin”, Sportin päävalmentaja Risto Dufva summasi.

Hurrikaanipaidoissa pelasi keskiviikkona peräti 11 pelaajaa, jotka ovat syntyneet 2000-luvulla.

”Meillä on aikamoinen oppimisprosessi menossa, kun ajamme uutta pelaajarunkoa sisään. Otamme askelia siihen suuntaan, mitä se ammattilaiskiekko on. On siellä näkyvissä valonpilkahduksia ja lahjakkuutta, mutta vielä on paljon töitä edessä, että se konkretisoituu pisteinä”, JYPin valmentaja ja urheilujohtaja Mikko Viitanen kommentoi.