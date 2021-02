Manchester City jatkaa vakuuttavia otteitaan.

Jalkapallon Englannin hallitseva mestarijoukkue Liverpool voitti kaksi edellistä vierasotteluaan, mutta kotona ei Jürgen Kloppin luotsaamalla ryhmällä kulje.

Burnley kävi hakemassa täyden pistepotin Anfieldiltä Liverpoolin edellisestä kotiottelusta ja nyt oli Brightonin vuoro. Brightonin kolumbialaishyökkääjä Steven Alzate ohjasi läheltä ottelun ainoan maalin 56. minuutilla.

Liverpool on sarjassa neljäntenä seitsemän pistettä kärkijoukkue Cityä perässä. Brighton nousi voitolla sijalle 15.

Liverpool on jäänyt nyt maaleitta kolmessa peräkkäisessä kotiottelussa, mikä on edellisen kerran tapahtunut vuoden 1984 lokakuussa.

Manchester Cityn hurja vire jalkapallon Englannin Valioliigassa jatkuu. City haki keskiviikkona Burnleystä 2–0-vierasvoiton ja kasvatti sarjajohtonsa kolmeen pisteeseen.

Valioliigajohtajan maaliero sen voittamissa yhdeksässä viime sarjapelissä on vaikuttava 21–1. Cityn brasilialaisvahti Ederson on pitänyt nollan kuudessa peräkkäisessä valioliigaottelussa.

Kolme pistettä jäljessä oleva paikalliskilpailija Manchester United nöyryytti tiistaina Southamptonia 9–0, mutta Citylle riitti Turf Moorillaan ärhäkästi puolustavan Burnleyn vieraana vähempikin.

Loukkaantuneina sivussa olevia Kevin De Bruynea ja Sergio Agüeroa ei juuri osannut kaivata Cityn miehistöön, joka karisti Burnleyn kannoiltaan ensimmäisellä puoliajalla.

Gabriel Jesus pukkasi vieraat 1–0-johtoon jo kolmannella minuutilla. Osuma oli hänelle kolmas neljään viime otteluun.

Avauspuoliajan 38. minuutilla Burnleyn maaliverkko heilui uudelleen, kun Raheem Sterling laukoi Ilkay Gündoganin syötöstä 2–0.

Manchester City on voittanut kaikissa kilpailuissa nyt 13 ottelua peräjälkeen. Se on seuraennätys. City lähtee lujalla itseluottamuksella ensi sunnuntain Valioliigan huippuotteluun Liverpoolia vastaan.

Everton haki kolme pistettä Leedsin Elland Roadilta 2–1-voitolla ja nousi sarjassa kuudenneksi. Joukkueelle vierasvoitto oli neljäs peräkkäinen ja se on pystynyt vastaavaan viimeksi vuonna 1985.

Joukkueen voittomaalin teki Dominic Calvert-Lewin, jolle maali oli kauden 12:s. Hyökkääjän edellisestä liigamaalista oli aikaa, sillä Calvert-Lewin oli osunut viimeksi joulukuun alussa. Evertonin Gylfi Sigurdsson teki joukkueensa avausosuman.

Leedsin kavennuksen viimeisteli brasilialainen Raphinha.

Manchester Unitedista Itä-Lontooseen lainattu Jesse Lingard osui heti debyytissään West Hamin riveissä. Lingard teki kaksi maalia, kun Hammers kaatoi Aston Villan 3–1. West Hamin avausmaalin teki Tomas Soucek. Villan kavennuksesta vastasi Ollie Watkins.

West Ham on sarjassa viidentenä ja joukkue on voittanut kuudesta edellisestä liigapelistään viisi. Aston Villa on Valioliigassa yhdeksäntenä.

Valioliigan tyvipäässä Fulhamin tilanne tukaloitui Lontoossa entisestään, kun se hävisi kotikentällään Craven Cottagella Leicesterille 0–2.

Myös Leicester pohjusti vierasvoittonsa ensimmäisellä puoliajalla, jolloin tolppien väliin osuivat nigerialaishyökkääjä Kelechi Iheanacho ja James Justin.

Voitolla Leicester kuittasi taannoisen Leeds-kotitappionsa ja piti eron johtavaan Manchester Cityyn viidessä pisteessä. Tosin Leicester on valioliigakakkosen Manchester Unitedin tavoin pelannut ottelun Cityä enemmän.

Fulham pelasi Valioliigassa kymmenen peräkkäisen voitottoman ottelun. Tällä vauhdilla lontoolaisseura palaa vääjäämättä sarjaporrasta alemmas Englannin liigan mestaruussarjaan.