Yleisurheilu

Viikko sitten Karlsruhessa Nooralotta Neziri aitoi 60 metrin Suomen ennätyksen 7,92.

Aitajuoksija Nooralotta Nezirin hallikausi alkoi Suomen ennätyksellä viikko Karlsruhessa.

Kisat jatkuvat perjantaina Saksassa, kun Neziri ja Reetta Hurske ovat mukana Berliinissä käytävissä Kansainvälisen yleisurheiluliiton maailmankiertueen osakilpailussa.

Karlsruhessa Neziri voitti 60 metrin aidat SE-ajalla 7,92 sekuntia. Jyväskyläläinen oli juoksussa ykkönen, ja hän jätti taakseen tukun hyviä aitureita, kuten vuoden MM-kisojen nelosen, nigerialaisen Tobi Abusan (7,94) hollantilaisen Euroopan mestarin Nadine Visserin (7,96).

”Ne olivat kovia päänahkoja. Näin konkreettisesti, että pystyn voittamaan. Ei vain yhdellä sadasosalla vaan kahdella. En ole kuuteen vuoteen rikkonut ennätystäni hallissa”, Neziri sanoo.

Alkuviikon Neziri majaili Berliinissä asuvan ex-huippuaiturin Arto Bryggaren ja hänen saksalaisen vaimonsa Heike Drechslerin luona.

Neziri teki ulkona kevyitä nopeustreenejä. Keskiviikkona hän muutti Berliinin kisajärjestäjien majoitukseen ja pääsi samalla harjoittelemaan halliin.

”Aika paljon olen nyt levännyt. Saa nähdä, miten se toimii. Yleensä aika hyvin.”

Koronaviruspandemian takia kisajärjestelyt ovat tiukat. Neziri kävi Suomessa koronatestissä ennen matkaa. Karlsruhessa edessä oli toinen testi ja Berliinissä kolmas.

Uudet testit odottavat ensi viikolla Ranskassa, kun Neziri kilpailee vielä Lievissä.

”Kun palaan Suomeen, aio mennä testiin vielä lentokentällä.”

Nezirin kotikaupungissa Jyväskylässä on tällä hetkellä vaikea koronatilanne. Kaupunki on leviämisvaiheessa, mutta tartuntaketjuja on saatu jäljitettyä.

Jyväskylässä on määrä järjestää yleisurheilun SM-hallit 20.–21. helmikuuta. Suomen Urheiluliitto (SUL) seuraa tilannetta paikallisen alueviraston ja terveysviranomaisten kanssa. Vielä SM-halleja ei ole peruttu.

”Ikävä tilanne, jos SM-halleja ei tule. Jos niitä ei ole, juoksen 17. helmikuuta Puolassa ja sitten yritän vielä yhteen kisaan Madridiin”, Neziri sanoo.

Myös Reetta Hurske juoksee perjantaina Berliinissä, samoin Lievissä.

”Kiva saada seuraa”, Neziri sanoo.

Berliinin halliyleisurheilun ilta on tiivis. Ohjelmassa on naisten 60 metrin aitojen lisäksi vain viisi muuta lajia: miesten seiväshyppy, miesten 60 metrin aidat, miesten ja naisten 60 metrin sileä ja miesten pituushyppy.

Naisten aitafinaali juostaan kello 19.45 Suomen aikaa.