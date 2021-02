Naisten 10 kilometrin (v) hiihdon SM-kilpailuun tulee ensi viikon lauantaina lisää sähinää, sillä viime keväänä hienon ampumahiihtouransa lopettanut Kaisa Mäkäräinen on lähdössä Pyhäjärvellä hiihdettävään kilpailuun.

Mäkäräisen nimi ilmestyi kilpailun ilmoittautuneitten listalle torstaina aamupäivällä.

Kun Suomen naishiihdon kärki on erittäin kapea, ja kaksi kovinta hiihtäjää Krista Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen on poissa, Mäkäräisellä on hyvät mahdollisuudet yltää jopa mitalille – niin sanotusti vanhoilla pohjilla.

Mäkäräinen on aiemmin voittanut Suomen mestaruuksia myös ilman asetta ja kilpaillut myös MM-hiihdoissa vuonna 2013 tällä samalla matkalla sijoittuen 14:nneksi.

Tiedossa on, että Mäkäräinen, 38, on jatkanut harjoittelua, tosin ei järjestelmällisesti ja ohjelman mukaan. Syksyllä hän muun muassa kilpaili hyvällä menestyksellä polkujuoksussa.

”Elän varmaan edelleen ihan kelpo kansallisen tason urheilijan tai liikkujan arkea. Ei ne elämäntavat ole ympäri pyörähtäneet”, Mäkäräinen sanoi HS:n haastattelussa viime marraskuussa.

Viime viikolla Mäkäräinen voitti Polvijärvellä kolmen kilometrin (v) kansallisen kilpailun ajalla, jolla olisi yltänyt miesten kilpailussa kolmanneksi.

Kun Mäkäräinen kertoi viime kevättalvella lopettamisestaan, hän sanoi, että hänet saatetaan nähdä vielä kilpaladulla ilman asetta.

Mäkäräisen oli tarkoitus kilpailla viime kevään SM-hiihdoissa lapsuudenmaisemissaan Ristijärvellä, mutta ne kisat siirtyivät koronatilanteen takia vuodella.

Pärmäkoski ei kilpaile Pyhäjärven SM-hiihdoissa, koska on samaan aikaan MM-kisoihin valmistavalla leirillä Italian Seiser Almissa. Niskasen on poissa viime maanantaina todetun pohjeluun murtuman takia.

Mäkäräisen kovimpia vastustajia SM-ladulla ovat välivuoden jälkeen maailmancupiin palannut Riitta-Liisa Roponen sekä maajoukkuenaiset Laura Mononen ja Anne Kyllönen.

Mäkäräisen ilmoittautumisesta SM-kisoihin kertoi aikaisemmin Ilta-Sanomat.