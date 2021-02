Laaksonen sai kolmen kuukauden toimintakiellon.

Moninkertainen biljardin Suomen mestari Kim Laaksonen on saanut kolmen kuukauden urheilun toimintakiellon kokaiinin käytöstä. Asiasta tiedottaa Suomen urheilun eettinen keskus Suek.

Laaksosen SM-kilpailussa 16. elokuuta 2020 antamansa näyte sisälsi kokaiinin aineenvaihduntatuotetta bentsoyyliekgoniinia. Toimintakiellon lisäksi Laaksoselta viedään kisoista otettu SM-kulta.

Suekin mukaan Laaksonen on käyttänyt kokaiinia kilpailun ulkopuolella, ja sen vuoksi rangaistuksena on kolmen kuukauden panna. Toimintakielto alkoi 24. syyskuuta, joten Laaksonen on kärsinyt rangaistuksensa.

Laaksonen ja Suomen Biljardiliitto ovat ilmoittaneet, etteivät aio valittaa päätöksestä. Päätöksestä on valitusoikeus Kansainvälisellä Biljardiliitolla (WCBS) sekä Maailman antidopingtoimisto WADAlla.

Laaksonen on voittanut SM-kultaa muun muassa 8- ja 10-pallossa. Hänet valittiin vuoden biljardipelaajaksi vuonna 2019.