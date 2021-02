Sebastien Haller voi pelata Hollannin liigassa, mutta eurokentät saattavat jäädä väliin.

Hollantilaisen Ajaxin päävalmentaja Erik ten Hag myönsi torstaina seuran tehneen ”valtavan” virheen, kun se unohti rekisteröidä hyökkääjä Sebastien Hallerin jäljellä oleviin Eurooppa-liigan otteluihinsa.

Ranskalais-norsunluurannikkolainen Haller siirtyi tammikuussa West Hamista Ajaxiin 22,5 miljoonalla eurolla, joka on hollantilaisseuran siirtoennätys. Jostain syystä Ajax ei huomannut lisätä Halleria jalkapallon Eurooppa-liigan ryhmäänsä.

”Tämä on meiltä valtava hallinnollinen virhe. Jotain meni pieleen, ja sillä on merkittäviä seurauksia. Niin pitkään kuin on toiveita saada hänet rekisteröityä, meidän täytyy yrittää. Emme hankkineet häntä tyhjän takia”, Erik ten Hag sanoi seuran kotisivuilla.

Ajax on ilmoittanut ryhtyvänsä toimiin, jotta Haller saataisiin lisättyä Eurooppa-liigan ryhmään. Ajax kohtaa Eurooppa-liigan pudotuspeleissä ranskalaisen Lillen 18. ja 25 helmikuuta.