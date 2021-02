Laine on NHL:n tilastojen mukaan tehnyt eniten maaleja rannelaukauksella.

Columbuksen Patrik Laine avasi maalitilinsä uuden seuransa riveissä, kun hän viimeisteli joukkueensa kolmannen osuman 4–3-voitossa Dallasista.

Osuma ei ollut kuitenkaan sitä tutuinta Lainetta, sillä hän kauhoi kiekon rystyltä sisään.

NHL tilastoi kaikkien maalien syntytavan, ja tilastoista näkyy, että maali oli Laineelle vasta kolmas rystyltä tehty. Edelliset kaksi tulivat Winnipeg Jetsissä kaudella 2017–18.

Yhteensä laituri on heiluttanut verkkoa 141 kertaa 308 ottelussa. Näistä peräti 73 on tilastojen mukaan syntynyt rannelaukauksella.

Laine tunnetaan erityisesti lyöntilaukauksestaan, mutta tilastojen mukaan lämäri on lähettänyt kiekon verkkoon vain 28 kertaa.

31 kertaa maalia on tilastoitu niin kutsutuksi ”näpyksi” (snap shot), eli laukaukseksi, jossa maila tekee lyhyen liikkeen ennen kiekkoon osumista. Laukaisuliikkeen on tarkoitus olla mahdollisimman terävä ja yllättää maalivahti nopeudellaan.

Maaleistaan neljä Laine on ohjannut mailallaan ja kaksi jollain muulla kehon osalla.

Laine on laukonut 308 ottelussa yhteensä 922 kertaa, joista ranteella 525, näpyjä 112 ja lyöntilaukauksella 216.

Tehokkain ase on ollut näpy, joka on päätynyt maaliin 27,7-prosenttisesti. Pelätyn lämärin onnistumisprosentti on 13 ja rannelaukauksen 13,9.

Laine on NHL:n maalipörssissä kymmenentenä, kun tarkastelujakso aloitetaan hänen debyyttikaudestaan 2016–17. Ykkönen on Washingtonin Aleksandr Ovetškin 184 maalillaan.

Ovetškin on tehnyt lämärillä peräti 57 maalia. Laine on tilaston viides. Näpyissä ykkönen on Edmontonin Leon Draisaitl (38). Laine jakaa 31 maalilla kolmatta sijaa Ovetškinin kanssa.

Laineen maalien tekotavoista kirjoitti ensimmäisenä Ilta-Sanomat.