Kisojen pääsihteerin mukaan Kansainvälinen hiihtoliitto FIS on tullut vastaan pakkasriskin hallinnassa.

Tuomarineuvostolla saattaa olla edessä vaikeita mutta toimenkuvaan kuuluvia päätöksiä ensi viikolla nuorten MM-hiihdoissa Sotkamon Vuokatissa.

Kyse on siitä, estääkö kireä pakkanen kilpailujen läpiviemisen aikataulun mukaan.

Vuokatin sääennusteissa näkyy ensi viikolla yli 20 asteen pakkasia, ja se on kriittinen raja.

Sääntöjen sallima maksimi on 20 pakkasastetta. Jos on sitä kylmempää, kilpailuja ei voida pitää.

Jos pakkasta on 17–20 astetta, tuomarineuvoston pitää kokoontua ja ottaa ratkaisuissaan huomioon esimerkiksi tuuli- ja kosteusolot.

Tuomarineuvosto voi poikkeustilanteessa sallia kilpailemisen kuivassa ja tuulettomassa säässä, vaikka pakkasta olisikin enemmän kuin 20 astetta.

Tuulta Vuokatin ennusteissa ei juuri ole.

”Totta kai pakkanen huolestuttaa. Siinä pitää tuomarineuvoston olla tarkkana tämän asian kanssa”, Vuokatin kisojen pääsihteeri Ann-Mary Ähtävä sanoi perjantaina.

Ähtävän mukaan kisojen alkamisaikoja on mahdollista siirtää. Ohjelmassa vuorottelevat päivittäin alle 20- ja alle 23-vuotiaiden kilpailut.

”Voidaan vetää jonain päivänä vaikka kaksi kisaa ja peruuttaa jonain päivänä, mutta tuomarineuvosto keskustelee näistä joka aamu ja ilta.”

Siirtopäätöksiin vaikuttaa kisojen televisiointi. Kisat näkyvät ainakin Suomessa (Yle Areena ja Elisa Viihde), Ruotsissa (SVT) ja Norjassa (NRK).

Vuokatti ja Lahti (mäkihyppy ja yhdistetty) saivat MM-kisat järjestettäväksi vasta viime marraskuussa eli kolmen kuukauden varoitusajalla, koska Puolan Zakopane ei pystynyt niitä pitämään koronatilanteen takia.

Normaalisti kisojen järjestämiseen on aikaa Ähtävän mukaan puolitoista vuotta.

Kun tilanne oli se, että Lahti ja Vuokatti ikään kuin suostuivat järjestämään kisat, Kansainvälinen hiihtoliitto on Ähtävän mukaan huomioinut jo lähtötilanteessa sen, että pakkasriski Vuokatissa on ydintalvella huomattava.

”Totta kai tässä on riskiä, mutta meillä on tietyt peruutusehdot tähän hommaan. FIS on tullut vastaan näissä asioissa. Vakuutusta ei pysty ottamaan pakkasen varalta”, Ähtävä sanoi.

Vuokatissa kilpailee noin 430 urheilijaa 37 maasta. Lisäksi joukkueitten muuta henkilöstöä on noin 260 ihmistä.