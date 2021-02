Onko Sami Välimäen riesana tuttu syndrooma? Valmentajan mielestä kyse on ongelmasta, joita ”tulee ja menee”

Yli kaikkien odotusten sujuneen debyyttikauden jälkeen tämä kausi on alkanut Sami Välimäeltä alle kaikkien odotusten, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Jussi-Pekka Reponen

Runsaat kolme viikkoa sitten golfin suomalainen ykköspelaaja Sami Välimäki aloitti mukavissa tunnelmissa uuden kauden Euroopan-kiertueella (ET).

Edellisellä viikolla Välimäki oli saanut Urheilugaalassa Vuoden läpimurto -palkinnon, ja hänen voittoputtinsa Omanin kilpailussa oli valittu yleisöäänestyksessä vuoden sykähdyttävimmäksi hetkeksi.

Vuoden urheilijan äänestyksessä Välimäki oli sijoittunut toiseksi jalkapalloilija Lukas Hradeckyn jälkeen.

Ennen avauskisaa Välimäki arvioi olevansa jopa paremmassa vireessä kuin kuukautta aikaisemmin tulokaskauden finaalissa Dubaissa. Siellä hän jakoi viidettä sijaa, ja muutama päivä myöhemmin hänet valittiin ET:n vuoden tulokkaaksi.

Viime viikkoina 22-vuotias Välimäki on ollut yksi esimerkki siitä, miten arvaamaton peli golf on.

Yli kaikkien odotusten sujuneen debyyttikauden jälkeen tämä kausi on alkanut Välimäeltä alle kaikkien odotusten.

Perjantaina varmistui, että Välimäellä ei ole asiaa viikonlopun kierroksille myöskään Saudi-Arabiassa pelattavassa kauden kolmannessa kilpailussa. Kierrostuloksilla 73 ja 74 (+7) jatkoon pääsy ei ollut lähelläkään.

Yhtä huonosti sujui avauskilpailu Abu Dhabissa, jossa kahden kierroksen jälkeen par oli ylittynyt kahdeksalla lyönnillä (77+75).

Viime viikon kilpailussa Välimäki pääsi nipin napin jatkoon, mutta par alittui vain avauskierroksella, ja tuloksena oli jaettu 51. sija. Nokian River Golfin miehen peli oli siis sielläkin kaukana toivotusta tasosta.

Kompurointi näkyy karusti myös maailmanlistalla sijalla 69 olevan Välimäen tilastoissa. Hänen tämän kauden kierrostulostensa keskiarvo (8 kierrosta) on 73,50, kun se viime kaudella oli 70,24.

Pelin eri osa-alueilla suurimmat pudotukset viime vuodesta ovat tapahtuneet avauslyöntien ja lähestymislyöntien tarkkuudessa.

Viime kaudella Välimäen avauslyönneissä pallo päätyi väylälle 59,88-prosenttisesti (kiertueen keskiarvo oli 55,45). Nyt vastaava lukema on 45,24.

Lähestymislyöntien viheriöosumaprosentti oli viime vuonna 70,65, kun se nyt on 51,85.

Merkille pantavaa on ollut sekin, että Välimäen tuloskortteihin on ilmestynyt useita tuplabogeja, joita viime kaudella ei nähty.

Välimäki onkin myöntänyt, että viime viikkoina pallonlyöminen on ollut liian huonoa.

Mukana on ollut myös harvinaisen huonoa tuuria. Dubain kilpailussa tuli viime viikolla heti avausreiällä ikävä triplabogi. Se oli seurausta siitä, että Välimäen pallo jäi hänen itsensä ja parin silminnäkijän tulkinnan mukaan puuhun.

Parhaillakin pelaajilla menestys on usein aaltoilevaa, joten Välimäen kehno kauden aloitus menee toistaiseksi sen piikkiin, vaikka sukellus on ollutkin yllättävän syvä.

Vaikka takana on vasta kolme kisaa, voi silti miettiä, onko Välimäki kohdannut huippu-urheilun tutun ilmiön, niin sanotun toisen kauden syndrooman. Maailmalla siitä käytetään nimeä sophomore slump tai sophomore jinx.

Kyse on siitä, että monille kansainvälisen läpimurron tehneille urheilijoille seuraava kausi on vaikea – syystä tai toisesta.

Viime vuonna Välimäki ylitti monta kertaa odotukset, niin omat, lähipiirin kuin ulkopuolistenkin odotukset.

Nyt nuo odotukset ovat lähtökohtaisesti paljon korkeammalla kuin viime kaudella. Hänen tekemisiään myös seurataan entistä tarkemmin niin mediassa kuin kiertueella, kuten vuoden tulokkaan arvolle sopiikin.

Välimäen valmentajan Timo Karvisen mielestä syy ongelmiin liittyy puhtaasti lyöntitekniikkaan.

”Lyönti on mättänyt jonkin verran. Lentokaaren hallinta on lähtenyt. Ei ole isosta asiasta kyse. Tilanne on vähän niin, että kun hän menee pallolle, hän ei tiedä, kumpi kierre sieltä tulee”, Karvinen sanoi HS:lle.

Karvisen mukaan kyse on perusasiasta.

”Kyllä tämä klaarataan. Näitä tulee ja menee.”

Karvinen kertoi, että Välimäki palaa Dubaihin ja ottaa seuraavan viikon hieman rennommin harjoittelun osalta.

Viikon päästä Karvinen matkustaa paikalle. Sitten alkaa yhteinen treeniviikko ennen kuin Välimäki matkustaa Floridaan, jossa pelataan helmikuun lopulla kovatasoinen WGC-sarjan (World Golf Championships) kilpailu.