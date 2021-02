Emma Koivisto on pelannut viime vuodet Göteborg FC:n paidassa.­

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen puolustaja Emma Koivisto, 26, siirtyy Englannin pääsarjassa pelaavaan Brighton & Hove Albioniin. Brighton kertoi tehneensä Koiviston kanssa 18 kuukauden mittaisen sopimuksen.

”Hänellä on paljon kokemusta huippujalkapallosta Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Uskomme hänen tuovan joukkueeseemme ison lisän”, Brightonin päävalmentaja Hope Powell sanoi seuran kotisivuilla.

Koiviston edellinen seura on Göteborg FC, joka on Ruotsin naisten hallitseva mestari. Ulkomailla hän on pelannut myös Florida Staten yliopiston joukkueessa.

Koivisto on pelannut Suomen naisten maajoukkueessa 59 ottelua. Brightonissa pelaa Suomen maajoukkuenaisista myös Nora Heroum. Brighton on Englannin Superliigassa yhdeksäntenä.