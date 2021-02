Lucy Bronze ei 12-vuotiaana enää saanut pelata poikien kanssa, nyt hän on maailman paras naisjalkapalloilija.

Kolminkertainen Mestarien liigan ja Ranskan liigan voittaja, MM-pronssimitalisti ja Fifan vuoden naispelaaja.

Englantilaisesta Lucy Bronzesta tuli joulukuussa ensimmäinen puolustaja, joka valittiin Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan vuoden parhaaksi naispelaajaksi. Tie huipulle oli kuitenkin kaikkea muuta kuin helppo.

Lucia Roberta Tough Bronze syntyi lokakuussa 1991 Berwick-upon-Tweedissä. Noin 12 000 asukkaan kunta on Englannin pohjoisin.

Lontooseen on matkaa 555 kilometriä, mutta Bronzen matka jalkapalloammattilaiseksi oli huomattavasti pidempi.

Kuten moni muu tyttö 1990-luvulla myös Bronze pelasi jalkapalloa poikien joukkueessa. Hän oli joukkueen ainoa tyttö.

Kun Bronze oli 11-vuotias, sukupuoli toi ensimmäiset tummat pilvet taivaalle. Englannin jalkapalloliiton säännöt kielsivät sekajoukkueet 12-vuotiaista ylöspäin. Jalkapalloura olisi saattanut loppua alkuunsa ilman Bronzen äitiä.

Diane Bronzen tyttönimi on Tough (kova). Kovuus onkin näkynyt tyttären pelissä alusta asti: 11-vuotiaana hän taklasi vastustajana ollutta poikaa niin, että tämä alkoi itkeä.

”Tykkään pelata kovaa ja taklata kovaa”, Lucy Bronze kommentoi The Gentlewoman -lehden haastattelussa vuonna 2019.

Bronzen isä Joaquim on portugalilainen, mutta jalkapallo ei ollut perhe-elämän ytimessä. Joaquim katsoi mieluummin tv-sarjaa Täydelliset naiset kuin jalkapallo-ohjelmaa Match of the Day.

Äiti Diane ei kuitenkaan luovuttanut tyttärensä jalkapalloilun suhteen vaan löysi tytöille tarkoitetun jalkapalloleirin, joka pidettiin Pohjois-Carolinassa Yhdysvalloissa. Niinpä perheen lomamatkasta tuli Lucylle silmiä avaava kokemus.

”Siellä oli satoja tyttöjä, jotka olivat todella hyviä, ja naisvalmentajat, jotka olivat myös todella hyviä. Valmentaja käski tuoda Lucyn takaisin 17-vuotiaana, niin hän saisi stipendin”, Diane Bronze kertoi.

Lucy Bronzen tie vei Sunderlandin alle 15-vuotiaiden joukkueeseen, mikä tarkoitti noin puolentoista tunnin harjoitusmatkaa kolmesti viikossa.

Bronze oli nuorempana hyvä myös tenniksessä ja maahockeyssa. Hän oli 14- ja 15-vuotiaana mukana maastojuoksun kansallisissa mestaruuskisoissa ja voitti 15-vuotiaana tenniksen Englannin mestaruuden ikäluokassaan.

Lisäksi hän oli Britannian matematiikkakilpailussa kolmas.

”Jos en pelaisi jalkapalloa, olisin ehkä tenniksenpelaaja. Tai kirjanpitäjä, koska rakastan matematiikkaa”, Bronze kertoi Fourfourtwo-lehdelle vuonna 2018.

”En pidä yksilölajeista, joten en olisi päässyt huipulle. Matematiikka on todellinen kutsumukseni, mikä on vähän outoa.”

Lucy Bronze (vas.) pelasi Pohjois-Carolinassa vuonna 2009.­

Bronze suuntasi 17-vuotiaana takaisin Pohjois-Carolinaan opiskelemaan yliopistossa ja pelaamaan jalkapalloa, jonka asema oli etenkin naisilla huomattavasti edellä Eurooppaa.

Hyvältä näyttänyt nousu kohti jalkapalloammattilaisuutta koki merkittävän takaiskun vuonna 2009, kun Bronze loukkasi polvensa. Se tulehtui ja piti leikata lopulta neljästi.

Bronze oli aiemmin samana vuonna ollut voittamassa alle 19-vuotiaiden EM-kultaa mutta joutunut kisojen vuoksi jättämään väliin parhaan ystävänsä hautajaiset. Hän kertoi sanomalehti The Telegraphille, että tunsi ansainneensa loukkaantumiset, koska oli tehnyt väärän valinnan.

”Se on todennäköisesti ainoa jalkapalloon liittyvä asia, jota kadun.”

Vuonna 2010 Bronze siirtyi opiskelemaan Leedsin yliopistoon. Opiskelu maistui, mutta entisten pelikavereiden eteneminen aikuisten maajoukkueeseen herätti taistelijan taas eloon.

Hän oli opiskellut urheilutieteitä ja laati itselleen kuntoutumissuunnitelman. Siihen kuului muun muassa porrasjuoksua ja oman koiran jahtaamista jalkapallokentällä.

”Kun pääsin kuntoon, ajattelin, että olen kuitenkin kaksi vuotta muita jäljessä. Kesti kauan tajuta, että olin saavuttanut muut”, hän kertoi The Gentlewomanille.

Pelattuaan Evertonissa ja Liverpoolissa Bronze teki maajoukkuedebyyttinsä vuonna 2013.

Liverpoolista tie vei Manchester Cityyn vuonna 2014. Seuraavana vuonna MM-kisoissa Bronze oli Englannin joukkueen avainpelaajia vain 23-vuotiaana.

Hän onnistui maalinteossa kahdessa jatko-ottelussa ja johdatti Englannin välieriin Japania vastaan.

”Se turnaus oli merkittävä käännekohta urallani. Mutta sen välieräottelun vaihtaisin, jos voisin. Minut otettiin vaihtoon kymmenen minuuttia ennen loppua, ja katsoin, kun päästimme viime hetken maalin ja karsiuduimme finaalista”, hän kertoi Fourfourtwolle.

Englanti hävisi 1–2 mutta kaatoi pronssiottelussa Saksan.

Lucy Bronze on Phil Nevillen valmentaman Englannin maajoukkueen avainpelaajia.­

Vuonna 2017 Englannin kentät saivat jäädä taakse, kun nopea, vahva ja varma laitapuolustaja suuntasi jalkapallon naisten ylivoimaisen hallitsijan Lyonin riveihin.

Palkintokaappi täyttyikin vauhdilla. Jokainen kausi päättyi sekä Ranskan liigan että Mestarien liigan mestaruuspokaalin nostamiseen. Vuosina 2019–2020 tätä täydensi cupin voitto, ja vuonna 2019 Ranskan supercupin voitto huipensi täydellisyyden.

Lyonissa pelaava maalivahti Katriina Talaslahti kehuu Bronzea loistavaksi joukkuepelaajaksi.

”Hän on rauhallinen ja varma pelaaja pallon kanssa. Lucy on hieno esimerkki nuorille jalkapalloilijoille, jotka tavoittelevat kansainvälistä jalkapallouraa. Lucy on ystävällinen ja muut huomioon ottava pelaaja treeneissä ja niiden ulkopuolella.”

Täksi kaudeksi takaisin Manchester Cityyn siirtynyt Bronze on tehnyt maaleja kaikissa joukkueissaan, mutta siitä hän ei saa suurinta nautintoa.

”Nautin enemmän maalien estämisestä kuin yhdestäkään tekemästäni maalista”, hän on todennut.

Matemaattinen tarkkuus ja looginen ajattelu ovat olleet luonteenomaisia Bronzelle jo pienestä pitäen. Hän esimerkiksi opetteli lapsena potenssilaskuja kylpyhuoneen laattojen avulla.

”Sillä tavalla näin asiat ja näen edelleen. Minä vain pidän numeroista.”

Yksityiskohtien huomioiminen ja huolellisuus auttoivat myös varsin harvinaisessa tempussa vuoden 2017 EM-turnauksessa.

Englanti johti alkusarjan ottelua Espanjaa vastaan lukemin 1–0, kun erotuomari vihelsi Espanjalle rangaistuspotkun käsivirheen vuoksi. Bronze kuitenkin huomautti, että ennen kisoja esitellyn sääntötulkinnan mukaan omasta jalasta käteen kimmonneesta pallosta ei pidä tuomita käsivirhettä.

”Erotuomari sanoi, että olen oikeassa ja se oli hänen virheensä”, Bronze kommentoi yleisradioyhtiö BBC:lle.

Tuomari perui rangaistuspotkun, ja Englanti voitti lopulta ottelun maalein 2–0. Englanti selvisi välieriin mutta hävisi Hollannille maalein 0–3. Pronssiottelua ei pelattu.

Mestarien liigan voittopokaali tuli tutuksi Lyonissa. Kuva viime elokuulta.­

Bronze tietää, ettei peliura kestä loputtomiin. Hän kertoi The Gentlewomanille, että haluaisi ammattilaisuransa jälkeen työskennellä jalkapallon kattojärjestössä Englannissa tai Euroopan jalkapalloliitossa Uefassa.

”Haluaisin muuttaa peliä ja auttaa. Tiedän kaiken pelistä, ja paljon muutoksia voitaisiin tehdä. Se ei olisi kovin vaikeaa.”