Koripalloilija Lauri Markkanen jätti olkapäävamman takia kesken Chicago Bullsin 119–123-vierastappioon Orlando Magicille päättyneen ottelun NBA-koripalloliigassa. Bullsin päävalmentajan Billy Donovanin mukaan näyttää epätodennäköiseltä, että Markkanen olisi kokoonpanossa, kun samat joukkueet kohtaavat uudellaan lauantaina.

”Lääketieteellisen huoltoryhmämme mukaan huomenna (pelaaminen) on epätodennäköistä. Se on olkapää. Saamme todennäköisesti lisää tietoa huomenna, kun palaamme Chicagoon ja kuvat otetaan, mutta sen enempää on pysty sanomaan”, Donovan sanoi NBC Sports Chicagolle.

Markkanen näytti loukkaavan olkapäänsä ajaessaan korille ottelun ensimmäisellä neljänneksellä, kun Gary Clark rikkoi häntä. Markkanen irvisteli, mutta upotti saamansa vapaaheiton ja jatkoi pelaamista kolmannelle neljännekselle asti.

Hänen saldokseen jäi runsaan 17 peliminuutin aikana 13 pistettä pelitilanneheittotarkkuudella 5/9, viisi levypalloa sekä nollat syöttöjen, riistojen ja torjuntojen tilastoriveillä. Markkasen tämän kauden pistekeskiarvo 19,1 on hänen NBA-uransa paras.

Markkanen on tällä kaudella ollut jo sivussa seitsemästä ottelusta koronavirusaltistuksen takia. Bullsin vakiopelaajista myös Wendell Carter Jr. ja Otto Porter Jr. ovat sivussa loukkaantumisten vuoksi.

Zach LaVine oli Bullsin paras korintekijä 26 pisteellä. Patrick Williamsista tuli Bullsin seurahistorian nuorimpana 20 pisteeseen yltänyt pelaaja.

Magicin keskushyökkääjä Nikola Vucevic nakutti NBA-uransa yhden ottelun ennätyspisteiksi 43. Lisäksi Vucevic kaapi 19 levypalloa ja syötti neljä koria.

Bulls on voittanut kauden 21 ensimmäisestä ottelustaan kahdeksan. Bulls on NBA:n itälohkon viidentoista joukkueen sarjataulukossa sijalla 12. Viime kauden alusta lukien Bulls ei ole voittanut yhtäkään ottelua niitä itälohkon joukkueita vastaan, jotka etenivät viime vuoden pudotuspeleihin. Tappioita näissä peleissä on kertynyt 25.