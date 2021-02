Yhdistetty

Ilkka Herola on mäkiosuuden jälkeen 16. Klingenthalissa.

Yhdistetyn suomalainen kärkinimi Ilkka Herola on mäkiosuuden jälkeen sijalla 16 yhdistetyn maailmancupissa Klingenthalissa.

Herola hyppäsi 129,5 metriä ja lähtee ladulle 16. sijalta, 1.23 minuuttia kisaa johtavan Ryota Yamamoton jälkeen. Toisena on saksalainen Terence Weber, 32 sekuntia Yamamoton perässä. Ranskalainen Laurent Muehlethaler on kolmas ollen 40 sekuntia kärjestä.

Eero Hirvonen oli mäkiosuuden 34:s, Arttu Mäkiaho oli mäessä 49:s eli viimeinen.

Kymmenen kilometrin hiihto alkaa kello 11.55.

Kilpailujen ja harjoitusten välissä Herola on ehtinyt vastailla myös seuraajiensa kysymyksiin Instagramin tarinaosiossa. Herola tunnetaan musiikin ystävänä, hän muun muassa soittaa rumpuja Zen & Tonic -yhtyeessä. Musiikkimakunsa Herola kertoo olevan laaja.

”Pääosin kuitenkin instrumentilla soitettua, kevyestä ihan ördäyshommiin asti.”

Herola kertoo uransa alkaneen 6-vuotiaana mäkihypyn kautta ja jatkaa, että hiihto on roikkunut mukana aina tähän päivään asti. Treenitunteja kertyy 750-800 vuodessa, joista kestävyysharjoittelua noin 60 prosenttia, loput mäkipuolen juttuja.

Uusia yhdistetyn kilpailijoita on Herolan mukaan luvassa, kunhan saadaan lapsia suksille.

”Seuratoiminnasta se kaikki alkaa, Suomessa tie huipulle asti on kyllä avoin.”

Kilpailutilanteen Herola sanoo jännittävän, mutta toteaa ettei median tai muiden asettamilla paineilla ole väliä.

”Elämässä on niin paljon kaikkea mukavaa ja tärkeämpääkin, että ei niistä stressiä kannata ottaa. Itseään on toki mukava haastaa ja joskus myös näyttämisen halu muun muassa median edustajille voi tuoda lisäbuustia tekemiseen. Tärkeintä on se, mitä itselle tärkeiden ihmisten elämään voi tuoda, ja se ei ole kiinni urheilusta, ikinä.”

Kysymykseen lempikonsolista Herola kertoo pelaavansa PS4-konsolilla, mutta valittelee sen olevan ikuisessa lainassa Iivo Niskasella.