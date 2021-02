Yleisurheilu

Valmentaja Petteri Jouste pitää EM-mitalia realistisena tavoitteena.

Saksassa ovat kellot seisahdelleet uusiin ennätysaikoihin kerta toisensa jälkeen, kun pika-aituri Nooralotta Neziri on käynnistänyt hallikautensa vauhdilla. Neziri juoksi perjantaina Berliinissä naisten 60 metrin aitojen SE-ajan 7,91.

Aika kohensi hänen Karlsruhessa viikko aiemmin tekemäänsä ennätystä yhden sadasosasekunnin.

Hallikauden kova aloitus ei tullut valmentaja Petteri Jousteelle yllätyksenä. Syksy on harjoiteltu hyvin ja etenkin tekniikkaa on hiottu paremmaksi.

”Olemme tehneet muutamia tekniikkaan liittyviä juttuja syksyn aikana ja ne ovat nyt tulleet esiin aika hyvin. On ruvennut jalka toimimaan kisoissakin. Nooralotta on hyvin fyysinen urheilija, että jos vain tekniikkaa saa paremmaksi, niin hän pystyy siirtämään fysiikkaa suoritukseen.”

Nooralotta Neziri harjoituksissa Jyväskylän Harjulla. Mukana kuvissa valmentaja Petteri Jouste.­

Kaksi ensimmäistä kisaa ovat näyttäneet, että välit ovat parempia kuin aikaisemmin. Jousteen mukaan se kertoo hyvää sadan metrin aitoja ajatellen.

”Ei nämä perustu mihinkään hirvittävään alkuun, vaan päinvastoin kiihdytys on jatkunut ja vauhti kiihtyy paremmin kuin aikaisemmin.”

Neziri kertoi yleisurheiluliiton perjantaisessa tiedotteessa, että kisalataus meinasi kadota alkuerien huonon ajan jälkeen. Neziri sai kuitenkin virittäydyttyä uudelleen ”astetta rajumman musiikin avulla”. Uusi ennätys tuli, vaikka ensimmäinen aitaväli tuntui urheilijasta hitaalta.

Musiikkivalintoihin valmentaja ei ota kantaa, mutta on pannut merkille, että monille urheilijoille musiikki on olennainen osa valmistautumista.

”Kyllähän se yleistä on kaikkialla maailmalla, jokainen kuuntelee omanlaistansa, mikä on sellaista, joka virittää hyvin”, Jouste toteaa.

Kansainvälisten kilpailujen kiertäminen tuntuu varmasti hyvältä, kun kesällä ulkomaisia kisoja ei koronaviruksen vuoksi oikein ollut. Kilpailujen järjestäminen vaatii valvottuja oloja ja paljon testaamista.

”Taitaa Nooralotalla olla kaikkiaan seitsemän koronatestiä tällä matkalla.”

Saksassa Neziri vietti alkuviikon Berliinissä asuvan ex-huippuaiturin Arto Bryggaren ja hänen saksalaisen vaimonsa Heike Drechslerin luona. Drechsler on myös entinen yleisurheilija, joka on saavuttanut urallaan muun muassa kaksi olympiakultaa pituushypyssä.

”Sovimme Artsin kanssa, että Nooralotta on heidän luonaan ennen kisaa. Se oli ihan mukava juttu ja Heike pystyi järjestämään niin, että Nooralotta pääsi harjoittelemaan.”

Yhdysvaltojen Christina Clemons voittaa, Hollannin Nadine Visser toisena ja Nooralotta Neziri kolmantena 60 metrin aidoissa Berliinissä.­

Saksasta Nezirin matka jatkuu sunnuntaina Ranskaan, jossa on seuraavat kisat tiistaina. Sen jälkeen ohjelmassa on vielä kilpailut Puolassa, SM-hallit parin viikon päästä Jyväskylässä ja lopulta EM-hallit maaliskuun alussa Puolan Torunissa.

EM-kisoja ajatellen kovia kilpakumppaneita ovat ainakin Hollannin Nadine Visser ja Valko-Venäjän Elvira Herman ja Alina Talai.

”Visser maailmanmestarina on kovin luu, mutta on siellä muitakin. Kisoja on vasta parit ollut, katsotaan nyt kuka on kunnossa ja kuka ei.”

Neziri on tottunut kilpailija ja erinomaisessa vireessä. Mitalijahtiin on siis hyvät eväät.

”Mitalia Nooralotta on tavoitellut jo pidempään. Se näyttää ainakin tällä hetkellä ihan realistiselta.”