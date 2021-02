Zlatanin ja Lukakun kiistaa puidaan Italian jalkapalloliitossa.

Jalkapallon Italian liigan AC Milanissa pelaava Zlatan Ibrahimovic oli perjantaina Italian jalkapalloliiton kuultavana välikohtauksesta Milanon Interin Romelu Lukakun kanssa.

Ruotsalaistähti Zlatan ja belgilaistähti Lukaku kävivät Italian cupin ottelussa naamat vastakkain kiivasta keskustelua, jossa Zlatan totesi: ”Sinä aasi. Ok, soita äidillesi. Mene ja tee voodoo-juttujasi.”

”Haluatko puhua äidistäsi? Sinä ja vaimosi voitte painua helvettiin”, Lukaku vastasi.

Italian median mukaan Zlatan on selvittänyt, mitä hän puheillaan tarkoitti ja ennen muuta sen, että kyse ei ollut rasismista, kertoo Football Italia. Jo aiemmin on mainittu, että voodoo-viittaus liittyi Lukakun kieltäytymiseen sopimuksesta ennustajan puheiden perusteella. Lukaku on kiistänyt, että hänen siirtymisensä aikanaan Evertonista Manchester Unitediin Chelsean sijaan olisi johtunut ennustajasta.

Aasi-kommentin Zlatan on nyt selittänyt olevan fraasi, jota käytetään pelaajasta, jolla ei ole tekniikkaa. Zlatan oli italialaismedian mukaan sanonut, että termi on yleinen Englannissa.

Zlatania uhkaa jopa kymmenen ottelun pelikielto, jos hänen kommenttinsa todetaan rasistisiksi. Italian jalkapalloliitto kuulee alkuviikosta Lukakua, joka ei ole syyttänyt tapauksen jälkeen Zlatania rasismista.