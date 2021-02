Japanin olympiakomitean tavoite on nostaa naisten osuus hallituksen jäsenistä 40 prosenttiin, mutta 83-vuotias komitean johtaja epäilee tehokkuuden kärsivän.

Tokion olympialaisten järjestelykomitean johtaja Yoshiro Mori nostatti tällä viikolla kohun naisia vähättelevistä kommenteista. Se on saanut aikaan vetoomuksen, jossa Morille vaaditaan seuraamuksia. Jopa 110 000 ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen.

Japanin entinen pääministeri Mori, 83, antoi ymmärtää, että järjestelykomitean kokoukset eivät ole tehokkaita naisten takia.

”Kokoukset, joissa on paljon naisia, vievät tuhottomasti aikaa. Jos naisten lukumäärää lisätään eikä heidän puheaikaansa rajoiteta, heidän on vaikea lopettaa, mikä on ärsyttävää”, Mori sanoi.

Japanin olympiakomitean tavoite on nostaa naisten osuus hallituksen jäsenistä 40 prosenttiin, mutta tällä hetkellä olympiakomitean 24 hallituksen jäsenen joukossa on vain viisi naista.

Mori pyysi anteeksi kommenttejaan, mutta vetoomuksessa ei uskota hänen ymmärtävän perussyitä syrjinnälle. Vetoomus vaatii, että Japanin olympiakomitea sekä maan ja Tokion hallinto harkitsevat mahdollisia seuraamuksia olympiapomolle.