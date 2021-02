Juha Jääskän laukoma maali tarkastettiin videolta. Osuma oli lauantaina kolmen pisteen arvoinen.

HIFK–HPK 1–0

Hyökkääjä Juha Jääskän laukoma maali päätti HIFK:lta yli seitsemän erää kestäneen maalittoman jakson. Jääskän osuma takasi HIFK:lle kolme pistettä, kun HPK kaatui lauantai-illan Liiga-kamppailussa 1–0.

HIFK:n edellinen osuma tuli viikkoa aiemmin pelatussa Lukko-kohtaamisessa ajassa 21.37, kun Teemu Tallberg mursi Lukon maalivahdin Lassi Lehtisen nollataian. Sen jälkeen HIFK hävisi Kalpalle perjantaina tekemättä maaliakaan. Jääskän osuma HPK:ta vastaan tuli ajassa 48.49.

Kahden peräkkäisen HIFK:n Liiga-maalin väli oli näin ollen 147.12, eli reilut seitsemän minuuttia yli seitsemän erän peliajan.

”Vähän enemmän on kiroiltu kuin normaalisti. Peli sinänsä on ollut hyvää, vaikka sitä ei lasketakaan. Vaikka ei tule maaleja, samalla tavoin koetetaan pelata ja rakentaa paikkoja”, Jääskä sanoi pelistä maalittoman jakson aikana.

Jääskän osuma syntyi laukauksella, joka lähti pitkän luistelun jälkeen. HPK:n maalivahti Eetu Laurikainen menetti tasapainonsa törmäyksessä maalin edessä olleen HIFK:n puolustajan Mikko Kousan kanssa. HPK haastoi maalin, mutta tuomio ei muuttunut.

”Kun näin tilanteen screeniltä, uskoin, että maali hyväksytään. Mutta ajattelin, että minun tuurillani ei hyväksytä”, Jääskä sanoi.

Jääskän ohella HIFK:n sankareihin lukeutui maalivahti Frans Tuohimaa, joka torjui vakuuttavasti HPK:n muutaman vaaralliset yritykset. Nollapeliin vaadittiin lauantaina vain 12 torjuntaa.

HIFK:n päävalmentaja Jarno Pikkarainen arvioi, että HIFK paransi otteitaan vaisun ensimmäisen erän jälkeen. Pisteet tyydyttivät nihkeän alun jälkeen.

Ottelu oli HIFK:lle kauden 30:s, eli runkosarja on nyt helsinkiläisten osalta puolivälissä. Jälkimmäiselle puoliskolle lähdettäessä HIFK:lla on kasassa 53 pistettä, ja joukkue taistelee asemista suoran pudotuspelipaikan tuntumassa. Lauantain jälkeen sijoitus pisteillä mitattuna kuudes ja pistekeskiarvolla mitattuna seitsemäs.

”Alku oli meille haastava. Oli hirveä määrä loukkaantumisia, ja peli hajosi sitä kautta. Sitten on parennettu ja pikku hiljaa hiivitty ylemmäs. Pätkä ollut aika pitkä , on pelattu harvalla tahdilla. Jos nyt on pelattu neljässä kuukaudessa 30 peliä, niin seuraavaksi on kahdessa kuukaudessa 30 peliä. Hyvissä tarkkailuasemissa ollaan”, Pikkarainen tiivisti ensimmäisen runkosarjan puoliskon.

HIFK sai ottelussa takaisin riveihinsä laitahyökkääjä Jesse Saarisen. Saarinen loukkaantui lokakuun lopussa ja pääsi palaamaan peleihin vasta yli kolme kuukautta myöhemmin.

HIFK ja HPK kohtaavat uudestaan heti tiistaina Helsingissä.