Amerikkalainen jalkapallo

Sarah Thomas on kuulunut NFL:n tuomarikaartiin vuodesta 2015 lähtien. Sunnuntaina hän tekee historiaa sarjan loppuottelussa.

Urheilussa tuomarit nousevat useimmiten esille vain virheen tehdessään. Tämän vuoden Super Bowlin tuomaristo herätti kuitenkin huomiota jo kauan ennen aloituspotkua erityisesti tasa-arvon näkökulmasta.

Päätuomari Carl Cheffersin johtamaan kahdeksanhenkiseen kentällä olevaan tuomaristoon kuuluu Sarah Thomas. Hänestä tulee ensimmäinen Super Bowlissa tuomarina toiminut nainen.

Mississippin osavaltiosta kotoisin oleva Thomas on rikkonut rajoja koko uransa ajan. Hän oli ensimmäinen nainen tuomarina ensin syksyllä 2007 korkeimman tason yliopistopeleissä ja kahta vuotta myöhemmin kauden päättävissä bowl-otteluissa.

NFL:ään Thomas, 47, nousi kaudeksi 2015. Hän oli ensimmäinen vakituisen tuomariviran NFL-tasolla saanut nainen: Shannon Eastin oli aiemmin toiminut tilapäistuomarina alkukaudesta 2012, kun NFL-tuomarit olivat lakossa.

Ensimmäisen pudotuspeliottelunsa Thomas tuomaroi tammikuussa 2019.

NFL-tasolla yhdessä ottelussa kentällä on kahdeksan tuomaria, joiden roolit on tarkkaan määritelty. Tuomaritiimiä johtavan päätuomarin tunnistaa valkoisesta lippalakista.

Thomasin roolina sivurajalla on muun muassa vahtia, paljonko hyökkäyksellä on pelaajia kentällä, varastavatko aloituslinjalla olevat pelaajat pelin käynnistyessä, monesko yritys on meneillään ja mikä on uusiin yrityksiin vaadittava matka.

Kun Thomas vaihtoi rooliaan linjatuomarista nykyiseen virkaan, tehtävänimike samanaikaisesti vaihdettiin koko sarjassa päälinjamiehestä (head linesman) sukupuolineutraaliin muotoon yritystuomariksi (down judge). Nimitys viittaa pelin sääntöön, jonka mukaan hyökkäävällä joukkueella on neljä yritystä edetä kymmenen jaardin matka.

Kotimaisessa Vaahteraliigassa miesten sarjassa tuomaroivat naiset eivät ole minkäänlainen poikkeus, vaan täysin normaalia.

Amerikkalaisen jalkapallon tuomarointi ei vaadi fysiikalta merkittävästi, mutta hoksottimilta sitäkin enemmän, koska peli ja sen tiimellyksessä tapahtuvat rikkeet etenevät hyvin nopeasti. Thomas ei tosin ole selvinnyt täysin ilman kolhuja fyysisen sarjan sivurajalla työskennellessään.

Joulukuussa 2016 Thomas jäi Minnesota Vikingsin ja Green Bay Packersin välisessä runkosarjaottelussa taklaustilanteen alle. Hän löi kaatuessaan päänsä ja mursi ranteensa, mutta aivotärähdystarkistusten läpäisemisen jälkeen Thomas palasi tuomaroimaan ottelun loppuun.