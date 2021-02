Leon Spinks oli kuollessaan 67-vuotias.

Ammattinyrkkeilyn raskaansarjan entinen maailmanmestari Leon Spinks on kuollut 67-vuotiaana, uutisoivat lukuisat amerikkalaismediat. Spinks piti maailmanmestaruutta seitsemän vauhdikkaan kuukauden ajan vuonna 1978 kukistettuaan Muhammad Alin, mutta hävisi uusintaottelun.

Leon Spinks­

Spinksiä edustaneen agentuurin mukaan hän oli sairastanut syöpää viiden vuoden ajan.

Spinks nyrkkeili olympiakultaa 1976 olympialaisissa Montrealissa, ja hän ehti otella vain seitsemän ammattilaisottelua ennen Alin haastamista helmikuussa 1978. Ali oli 36, jyrkässä alamäessä ja etsi helppoa vastustajaa.

Nuoruuden intoa puhkunut Spinks otti hajaäänituomiolla MM-vyön ja riimitteli ottelun jälkeen realistisesti omasta paikastaan kaikkien aikojen suurimmaksi itseään kutsuneeseen Aliin verrattuna.

”En ole suurin, olen vain uusin (I'm not The Greatest. Just the latest.)”, Spinks sanoi.

WBC-liitto otti Spinksiltä mestaruuden pois, koska hän valitsi uusintaottelun Alia vastaan, eikä otellut ykköshaastaja Ken Nortonia vastaan. Ennen uusintaottelua Spinks keskittyi harjoittelun sijasta äkkirikastumisesta nauttimiseen niin vauhdikkaasti, että sai lempinimen Neon Leon.

Uusinnassa Ali otti uransa viimeisen voiton. Spinks otteli vielä raskaansarjan mestaruudesta Larry Holmesia vastaan 1981, mutta hävisi teknisellä tyrmäyksellä. Hän siirtyi alempaan raskassarjaan ja pääsi haastamaan Dwight Muhammad Qawin 1986, mutta hävisi uransa viimeiseksi jääneen MM-ottelun teknisellä tyrmäyksellä.

Spinksin nuorempi veli Michael Spinks oli myös olympiavoittaja Montrealista 1976 ja piti raskaansarjan maailmanmestaruutta 1985–1988. Leon Spinksin poika Cory Spinks oli välisarjan maailmanmestari 2003–2005.