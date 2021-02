”Kotikylässäni kaikki poikalapset unelmoivat pelaamisesta NHL:ssä. Olen ollut onnekas saadessani hyvän uran”, Porin Ässien tuorein kanadalaishankinta Ty Rattie sanoo.

St. Louis Bluesin kakkoskierroksen kärkivaraus, kuusi kautta NHL:ssä, osa peleistä Edmonton Oilersin ykkösketjun laidassa maailman parhaan pelaajan rinnalla, KHL:ssä 0,65 tehopistettä per peli, ikää 27 vuotta.

Ty Rattie on jälleen yksi esimerkki pelaajasta, jonka saaminen Suomeen olisi ollut täysin mahdotonta ilman koronapandemian muovaamaa poikkeuskautta.

Täällä hän nyt kuitenkin on, Porin Isomäki-areenalla, valmiina pujottamaan Ässien patapaidan ylleen.

Odotukset ovat kovat, mutta niille on myös katetta. Oikealta laukova Rattie liittyy Joe Morrow’n ja Jesperi Kotkaniemen joukkoon liigakauden kiinnostavimpien hankintojen listalla.

Mutta mikä toi Rattien lopulta Suomeen ja Poriin?

Siihen on kaksi syytä yli muiden. Suomen hyvä koronatilanne ja tutut pelikaverit suosituksineen.

Rattien ensimmäinen kausi Pohjois-Amerikan ulkopuolella idän kiekkoliigassa KHL:ssä sujui sen verran hyvin, että ottajia olisi ollut Venäjällä täksikin kaudeksi. Mutta Rattie puolisoineen ei innostunut ajatuksesta.

”Nautin ajastani Torpedossa, ja sain siellä hyviä ystäviä. Kesällä halusin kuitenkin katsoa, millaisia muita vaihtoehtoja minulle tulee. Halusin nähdä, mihin suuntaan maailma menee koronaviruksen kanssa ja mitkä maat pärjäävät sen kanssa toisia paremmin”, Rattie kertoo.

Venäläisten suhtautuminen koronatilanteeseen on nähty KHL-kauden aikana. Sarjassa on ollut lukuisia tapauksia, mutta vain muutamia otteluita on siirretty viruksen takia. Pääasiassa vain Jokerit on reagoinut tartuntoihin voimakkaasti.

Myös ruotsalaiset seurat olivat hyökkääjän perässä, mutta Rattie myöntää, että Suomen koronatilastot näyttävät vakuuttavammilta.

Ässien tutuilta pelaajilta Joe Morrow’lta ja Sebastian Wännströmiltä Rattie kuuli pelkästään positiivisia asioita siitä, kuinka seurassa ja Liigassa suhtaudutaan koronaan.

Lisäksi Rattiella oli entuudestaan poikkeuksellisen hyvä kuva suomalaisista ihmisistä ja urheilijoista.

”Aina kun minulla on ollut Pohjois-Amerikassa suomalainen joukkuekaveri, hän on ollut se joukkueen hyvä tyyppi. Olen aina tullut suomalaisten kanssa hyvin juttuun. He ovat aina ystävällisiä ja mukavia. Kovia tekemään töitä”, Rattie kehuu.

”Ässiin tullessani minulle palasi heti mieleen, kuinka hyviä ihmisiä suomalaiset ovat ja kuinka onnellinen olen päästessäni tänne asumaan ja pelaamaan.”

Ajastaan Venäjällä Rattie ei puhu pahaa, vaikka siihenkin voisi olla syytä. Hän sai kenkää ensimmäisestä seurastaan Lokomotiv Jaroslavlista, vaikka teki yhdeksän (3+6) tehopistettä 16 otteluun.

Samalla ovenavauksella lähti päävalmentaja Craig MacTavish, jonka kanssa Rattie oli tehnyt yhteistyötä NHL:ssä Oilersin aikoina.

”MacTavish sai potkut hyvin nopeasti, ja siinä samalla minullekin näytettiin ovea. Olimme ikään kuin pakettiratkaisuna siellä”, Rattie kertoo.

Kokemuksena KHL oli Rattien mukaan erilainen.

”Nautin jääkiekosta siellä, mutta maailma kaukalon ulkopuolella oli tietenkin aika erilainen kuin Kanadassa. Totuimme puolisoni kanssa siihen parissa viikossa, ja saimme uusia ystäviä, joten hyviä muistoja sieltäkin jäi loppujen lopuksi.”

” ”McDavidin rinnalla pelaaminen on ollut urani kohokohta.”

Edmonton Oilersin Ty Rattie lämmittelee ennen NHL:n peliä huhtikuussa 2019 Scotiabank Saddledomen urheiluhallissa Calgaryssa.­

Suomessa isoa helpotusta arkeen tuo ihmisten englannin kielen osaaminen. Samanlaiseen kulttuurišokkiin täällä ei törmää kuin itänaapurissa.

”Nautin siitä, että täällä kaikki puhuvat englantia. Siitä on hurjasti apua, kun käyt ostoskeskuksissa ja ravintoloissa. Samoin kaikki joukkuekaverini puhuvat englantia, ja siitä on mieletön apu. Rauhoittaa mieltä, kun ymmärrän, mitä muut puhuvat ympärilläni.”

Maalivahtivalmentaja Jaakko Rosendahl veti kokopleksiin totuttelevalle Ty Rattielle ekstraa ensimmäisten harjoitusten jälkeen. ”Päällimmäisenä jäi mieleen miehen kova laukaus”, Rosendahl kertoo.

Calgaryssa syntyneelle Rattielle oli suuri asia päästä naapurikaupungin Edmonton Oilersin riveihin kaudeksi 2017–2018.

Alku ”Öljymiehissä” olikin erittäin lupaava, kun hän kiskoi 14 peliin yhdeksän (5+4) tehopistettä ja pääsi pelaamaan ykkösketjussa maailman parhaan pelaajan Connor McDavidin rinnalla.

”McDavidin rinnalla pelaaminen on ollut urani kohokohta. Hänen, Leon Draisatlin, Ryan Nugent-Hopkinsin ja kumppanien kanssa harjoitteleminen päivittäin oli silmiä avaava kokemus. Nautin todella siitä ajasta ja se varmasti teki minusta paremman pelaajan.”

McDavid ja Draisaitl pitävät tälläkin hetkellä ylivoimaisesti NHL:n pistepörssin kärkisijoja.

”Connor on huikea tyyppi. Planeetan paras pelaaja. Menestyksestään huolimatta hänellä on jalat maassa. Hän on aina erittäin mukava joukkuekavereille. Siviilissä Connor nauttii yksityisyydestään ja on aika hiljainen. Faneilleen hän jaksaa olla aina ystävällinen.”

” ”Pari hyvää vuotta Euroopassa voivat tuoda mahdollisuuden pelata isossa roolissa NHL:ssä.”

”Olen aina tullut suomalaisten kanssa hyvin juttuun. He ovat aina ystävällisiä ja kovia tekemään töitä”, kertoo Ty Rattie.­

Viime aikoina McDavidin rinnalla ykkösketjussa on nähty Jesse Puljujärvi. Vaikka McDavid takoo pisteitä, ei laitahyökkääjien ole vaivatonta päästä tehoille. Sen Puljujärvikin on joutunut huomaamaan.

Rattie oli Oilersissa, kun Puljujärvi tuli seuraan ensimmäisen kerran tulokkaana.

”Jesse on energinen pelaaja, kova tekemään töitä. Hän halusi oppia ja tulla koko ajan paremmaksi. Uskon, että hän tulee pelaamaan pitkän uran NHL:ssä.”

Liigassa Rattie tulee terveenä pysyessään pelaamaan todennäköisesti 30 runkosarjaottelun mittaisen uran ja mahdolliset playoffsit siihen päälle.

”Tämä on minulle erilainen mahdollisuus. NHL:ssä ei välttämättä saa todellista mahdollisuutta näyttää, millainen pelaaja on. Euroopassa on mahdollisuus saada isompi ja hyökkäävämpi rooli. Pari hyvää vuotta Euroopassa voivat tuoda mahdollisuuden pelata isossa roolissa NHL:ssä. Koskaan ei tiedä.”

Rattie on pelaajana parhaassa iässä tai vasta lähestymässä parastaan, joten NHL on hänelle luonnollinen tavoite tulevaisuudessa.

Kulttuurimatka Eurooppaan on silmiä avaava ja antaa kanadalaiselle mahdollisuuden nähdä maailmaa.

”Maailmassa on paljon hienoja paikkoja, joihin voi tutustua pelaamalla jääkiekkoa. NHL totta kai on ykköstavoitteeni tulevaisuudessa, mutta nyt haluan nauttia ajastani Porissa ja Suomessa”, Rattie sanoo.