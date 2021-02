Djokovic on Australian avoimen tennisturnauksen ykkössijoitettu.

Tenniksen maailmanlistan ykkönen Novak Djokovic valmistautuu maanantaina alkavaan Australian avoimeen tennisturnaukseen eli kauden ensimmäiseen grand slam -turnaukseen.

Sunnuntain mediatilaisuudessa päähuomion vei kuitenkin Djokovicin suhtautuminen australialaisen tennispelaajan Nick Kyrgiosin kommentteihin, jotka ovat erittäin jyrkkiä Djokovicia kohtaan.

Tenniksen pahaksi pojaksi kutsuttu Kyrgios on muun muassa kutsunut Djokovicin typeryydeksi Adria-kutsuturnauksen pelaamista viime vuonna keskellä koronaviruspandemiaa. Turnauksessa useat pelaajat saivat tartunnan, myös Djokovic.

Kyrgios myös kuittaili Djokovicille, kun serbialainen hylättiin Yhdysvaltain avoimessa turnauksessa. Djokovicin kiukuspäissään lyömä pallo osui linjatuomarin kurkkuun.

Tuorein tapaus on tammikuulta. Kyorgios kutsui Djokovicia termillä ”tool”, jonka voi kääntää sätkynukeksi tai alatyylisemmin miehen sukupuolielimeksi. Kyorgois käytti termiä, koska Djokovic vaati koronahelpotuksia Australiaan saapuville pelaajille.

Kyrgioisin tekemä arvostelu on kaiken kaikkiaan jo vanhempaa perua, sillä vuonna 2019 hän totesi: ”Mielestäni hänellä on sairas pakkomielle, halu tulla pidetyksi.”

Djokovic, joka hakee Australiasta 18:tta grand slam -mestaruuttaan, sanoi sunnuntaina, että hänellä on ristiriitaiset tunteet Kyorgiosia kohtaan.

”Hän on hyväksi urheilulle. Ilmiselvästi hän on erilainen. Hän lähestyy tennistä, ja hän lähestyy kentän ulkopuolisia asioita omalla erityisellä tavallaan”, Djokovic totesi uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Kunnioitan häntä. Minulla on kunnioitus kaikkia kohtaan, koska kaikilla on oikeus ja vapaus valita, miten he ilmaisevat itseään ja mitä he haluavat tehdä.”

Djokovic vielä hieman tarkensi, mitä hän kunnioittaa Kyrgiosissa.

”Kunnioitukseni koskee hänen tennispelaamistaan. Rehellisesti sanottuna kentän ulkopuolella minulla ei ole kovinkaan paljon kunnioitusta häntä kohtaan.”

Djokovic ei selkeästi halunnut puhua asiasta enempää.

”Jätän asian tähän. Minulla ei todellakaan ole muita kommentteja hänestä, hänen kommenteista minua kohtaan tai mistään muustakaan, mitä hän yrittää tehdä.”

Djokovic kohtaa Australian avoimen turnauksen avauskierroksella Ranskan Jeremy Chardyn. Ottelu pelataan maanantaina Melbournessa pääareenalla.