Yhdistetty

Geiger soitti taas ensiviulua Klingenthalissa, ja Herola putosi kyydistä jo mäessä.

Ilkka Herola oli 17:s Klingenthalin maailmancupin kilpailussa sunnuntaina. Kuva on tammikuulta.­

Yhdistetyn taitaja Ilkka Herola lähtee runsaan kahden viikon päästä käynnistyviin Oberstdorfin MM-kisoihin realististen mitalimahdollisuuksien kanssa, päävalmentaja Petter Kukkonen lupaa.

””Ilu” tekee varmasti uransa parasta kautta, ja hänellä on realistiset mahdollisuudet mitaleille. Yhden kerran maailmancupissa voi päästä palkintokorokkeelle, mutta nyt hän on tehnyt niin tasaista sarjaa, että jos se jatkuu, hänellä on täydet mahdollisuudet palkintokorokkeelle.”

Kukkosen mukaan kisoista on tulossa mielenkiintoiset.

”Arvokisat on aina eri tapahtuma, siellä voi tapahtua monenlaisia yllätyksiä”, Kukkonen sanoi puhelimitse Klingenthalista.

Sunnuntain kisassa Herolan vahvojen esitysten sarja katkesi 17. sijaan viimeisessä kisassa ennen MM-kisoja. Ensiviulua soitti toisena päivänä peräkkäin Saksan Vinzenz Geiger, joka otti toisen peräkkäisen sekä kauden neljännen osakilpailuvoittonsa.

Edellisissä seitsemässä kisassa Herola oli sijoilla 2–6, mutta tällä kertaa hän jäi kyydistä jo Klingenthalin HS140-mäessä. Herola pääsi hyppäämään hyvään vastatuuleen, mutta epäonnistunut hyppy tuli alas jo 128 metrin kohdalla ja vei mahdollisuudet kamppailla voitosta.

”Siinä tuli pieni teknikkkavirhe keulalla. Ei pelannut tekniikka kuten männä viikolla, ja suurmäessä se on äkkiä se kymmenen metriä”, Kukkonen analysoi.

Ensimmäisenä ladulla lähti Itävallan Lukas Greiderer, mutta jo puolimatkassa Geiger oli ajanut Greidererin kiinni. Hiihto-osuuden jälkipuoliskon kärjessä oli Geigerin, Greidererin ja Japanin Akito Wataben muodostama trio. Viimeisen kierroksen nousuissa Greiderer jaksoi vastata Geigerin ensimmäiseen nykäisyyn, mutta ei enää toiseen, ja loppukirissä Watabe vääntäytyi vielä itävaltalaisen ohi toiseksi.

Herola jäi voittajasta 1.47 minuuttia.

”Ei ollut meikäläisen päivä tänään. On ollut mukavaa settiä viime aikoina, ei se kuitenkaan aina mene. Hiihto oli tietenkin ihan hyvä, mäessä ei vaan natsannut. Mennään eteenpäin”, Herola tapaili jääkiekkojoukkueenjohtajien ohjenuoraa Hiihtoliiton nauhoitteella.

Suomalaiset virittävät MM-kuntoaan kotimaassa.

”Huomenna (maanantaina) matkustamme kohti kotia, ja sitten ollaan viikko kotona. Pojat saavat huilata kotona, ja sitten meillä on valmistava leiri viikolla seitsemän todennäköisesti Kuopiossa riippuen keleistä”, Kukkonen kertoi.

Viimeistelyleirillä painotus on mäkihyppäämisessä, ja pahin virhe olisi Kukkosen mukaan harjoitella liikaa MM-kisojen alla.

”Ei mitään ihmeellisyyksiä, haetaan vain hyvä vireystila. Pahin virhe on yrittää tehdä hyvästä vielä parempi. Ei sorruta näpertelyyn ja pidetään katse pallossa. Lähinnä pieniä viilauksia voidaan tehdä mäkipukuihin, mutta ei mitään eriskummallista.”

Eero Hirvonen oli sunnuntain kisassa 21:s ja Arttu Mäkiaho 42:s.

”Heikko viikonloppu, ei onnistunut mikään. Hyppääminen oli pettymys, vähän parempia treenejä sai tuossa välissä. Hiihtäminenkin jotenkin tosi vaikeaa. Ei mitään syytä pitäisi olla sille, että hiihtäminen on noin heikkoa”, Hirvonen harmitteli.