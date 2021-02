Kati Roivas odottaa yhä tietoa oikean jalan isovarpaan kohtalosta. Hiihtomaajoukkueen lääkäri Mira Tuovinen kertoo pakkasen aiheuttavan monenlaisia ongelmia: ”Jos kehon ääreisosat palelluttaa pahasti, niin amputaatioriski on todellinen.”

Kolme viikkoa kohtalokkaan hiihtokisan jälkeen hiihtäjä Kati Roivas on yhä epätietoinen tulevasta. Roivas palellutti varpaansa ja sormensa La Diagonelan pitkänmatkan hiihtokilpailussa Sveitsissä.

Sormet tokenivat kisan jälkeen, mutta varpaiden kohtalo on yhä auki. Mustunutta oikean jalan isovarvasta voi edelleenkin uhata amputaatio.

Roivas oli kilpailun jälkeen viikon sairaalassa, nyt hän on miesystävänsä luona Ranskassa.

”Huomenna on taas lääkärikäynti, ehkä sitten saan lisätietoa”, Roivas kertoo.

Kilpailun järjestäjän vastuulla on noudattaa pakkasrajoja. Joidenkin tietojen mukaan pakkasta olisi ollut jopa 28 astetta.

”Kilpailun järjestäjät ilmoittivat aivan toisenlaisia pakkaslukemia kuin todellisuudessa oli. Olihan silloin kylmä, mutta on ihan tavallista, että sormia ja varpaita kipristelee, en erottanut paleltumista normaalista kylmän tunteesta.”

Alaskassakin asunut Roivas on tottunut hiihtämään kovissa pakkaslukemissa eikä ongelmia ole aiemmin ollut. Kilpailussa adrenaliini ja kilpailuvietti vievät urheilijaa eteenpäin eikä hitaasti eteneviä paleltumia huomaa heti. Roivas meni heti kisan jälkeen ensiapuun, koska sormet olivat aivan violetit.

Vasta majoituspaikassa hän huomasi varpaiden oirehtivan.

”Menin suihkuun ja varpaat alkoivat turpoamaan ja menivät violeteiksi.”

Varpaat tulevat olemaan herkät kylmälle pitkään, todennäköisesti aina. Tällä hetkellä Roivas pystyy vaivoin kävelemään, mutta haaveilee pääsevänsä ladulle vielä kevään aikana.

”En osaa sanoa, milloin pääsen hiihtoharjoittelun pariin saati lähtöviivalle. Lääkärien ensiarvio oli, että menee puolitoista kuukautta ennen kuin saan panna kengät jalkaan.”

Roivas edustaa ranskalaista Team Decathlon Expérienceä. Hän hiihti tallin riveissä jo viime talvena kaksi kilpailua, tämän talven piti olla ensimmäinen täysi talvi.

”Onhan tämä aika äärimmäinen tapaus, ei ikinä osaisi ajatella, että tällaista tapahtuu. Sain kilpailujärjestäjiltä pahoitteluviestin sähköpostitse, siinä kaikki.”

Kati Roivas sijoittui parhaana suomalaisena naisten kisassa kuudenneksitoista. Kilpailu järjestettiin 16.tammikuuta.­

Suomen hiihtomaajoukkueen lääkäri Mira Tuovinen kertoo pakkasrajojen olevan tehty kilpailijoiden turvallisuutta varten. Silti tutkimustietoa pakkasen vaikutuksista kilpailijoiden terveyteen on vähän.

”Meillä on pakkasraja käytännössä 20 astetta, mutta pakkasen sieto on hyvin yksilöllistä. On monia hiihtäjiä, jotka eivät kilpaile enää 15 asteen pakkasilla”, Tuovinen sanoo.

Hiihdossa pakkanen vaikuttaa etenkin keuhkoihin. Kuiva pakkasilma kuormittaa hengitysteitä ja siten hidastaa palautumista kilpailuista ja voi myös altistaa infektioille. Myös rasitusastmaoireilu on yleisempää, mitä enemmän on pakkasta.

”Elimistö joutuu kosteuttamaan keuhkoihin tulevan kuivan ilman, jolloin limakalvot kuivuvat ja voi tulla oireita.”

Varpaiden ja sormien paleltumisiin vaikuttaa etenkin altistumisaika. La Diagonelassa matka ja siten aika olivat pitkiä ja vammat vakavia. Paleltumisia ehtii silti tulla maastohiihdon lyhyemmilläkin matkoilla.

”Kyllä tässä sormia ja varpaita voi palelluttaa ja muistijälki on herkässä. Kun ne on kerran palelluttanut, niin ne ovat entistä herkempiä paleltumisvammoille.”

Hiihtomaajoukkueessa Tuovinen ei ole käsitellyt paleltumien aiheuttamia amputaatiotapauksia, mutta luistelukilpailuissa tapauksia on tullut vastaan.

”Maratonluisteluissa olen nähnyt pahimmat vammat, siellä on amputoitu varpaita. Mutta on siinäkin järjen käyttö sallittua, ei ole järkevää luistella pakkasessa 100 kilometriä nahkaisilla luistimilla, joissa on vain ohut sukka sisällä.”

Pakkaselta voi hiihtäessä suojautua hiihtorukkasilla ja monojen päälle laitettavilla päällisillä. Kasvoja saatetaan teipata viimaa vastaan. Ampumahiihdossa etenkin sormet ovat herkillä, koska rukkasia ei voi käyttää ampuessa. Tärkein tapa suojautua on tuntea omat rajansa.

”Jos kehon ääreisosat palelluttaa pahasti, niin amputaatioriski on todellinen. Pitää olla kunnolliset suojavarusteet ja tuntea oma kehonsa. Varsinkin harrastepuolella ei kannata lähteä heti kovin pitkille laturetkille.”