Kova pakkanen voi jopa perua Vuokatin MM-kisat: ”Urheilijoiden turvallisuus on etusijalla”

Hiihtokisa on peruttava, jos pakkasta on 20 astetta tai enemmän.

Lumesta ei ole pulaa, mutta kipakka pakkanen mietityttää hiihdon arvokisojen järjestäjiä alkavalla viikolla. Nuorten MM-hiihdot alkavat tiistaina Sotkamon Vuokatissa, ja SM-hiihdot kilpaillaan perjantaista sunnuntaihin Pyhäjärvellä.

Hiihtosääntöjen mukaan kisa on peruttava, jos tuntia ennen starttia on –20 astetta tai kylmempää. Jos on vähän lauhempaa, tuomarineuvosto arvioi tuulen ja muut sääolot.

”Urheilijoiden turvallisuus on etusijalla”, korosti MM-kisojen pääsihteeri Ann-Mary Ähtävä.

Tiistain ja keskiviikon sprinttipäivien ennuste on parempi kuin loppuviikon, jolloin ovat vuorossa pidemmät matkat. Sprintissä hiihtäjille on tarjolla sisätilaa koronaturvavälein, jos hiihtäjän pitää lämmitellä pudotuserien välissä.

”Pitkillä matkoilla hiihtäjän kroppa on fyysisesti kovemmilla kylmyyden takia, koska suoritus on pidempi ja ääreisverenkierto keskittyy keuhkoihin”, Ähtävä kuvasi.

Vuokatin kisoihin osallistuu hiihtäjiä 37 maasta. Kisoissa kilpaillaan alle 23- ja alle 20-vuotiaiden sarjoissa.

Alle 20-vuotiaiden mäkihypyn ja yhdistetyn maailmanmestaruuksista kilpaillaan tiistaista perjantaihin Lahdessa. Kilpailun johtaja Hannu Lehman on luottavainen, että sää on kisojen puolella.

”En muista, että mäkikisaa olisi peruttu pakkasen takia”, Lehman sanoi.

Lahteen on maanantaina tulossa urheilijoita paristakymmenestä maasta.

SM-hiihdot käydään Honkavuoren hiihtokeskuksessa, jonne lupaillaan noin 15 pakkasasteen säätä. Kylmyys voi laittaa hiihtäjät valitsemaan, mihin kilpailupäivään osallistuvat.

Suomen tähdistä Krista Pärmäkoski keskittyy jo MM-hiihtoihin, ja Kerttu Niskanen on jalkavamman takia sivussa, mutta ampumahiihdon kansainvälisen uransa lopettanut Kaisa Mäkäräinen testaa SM-kisoissa kuntoaan.

SM-kisojen tapahtumajohtaja Kauko Tikkasen mukaan Iivo Niskanen hiihtänee perjantain pariviestin ja lauantain 15 kilometriä vapaalla. Kotimaisemissaan kilpailevan Joni Mäen ohjelma varmistuu lähipäivinä.