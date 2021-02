Moni ratsastaja kokee jossain vaiheessa pelkoa. Urheilupsykologi Anna Andersén tietää omasta kokemuksesta, että pelon voi voittaa.

Se alkoi hiipiä salakavalasti. Ensiksi Anna Andersén huomasi, ettei hänen enää tehnyt mieli lähteä tallille. Kun hän ajoi tallille, kädet hikosivat ja syke nousi.

Islanninhevosten askellajiratsastuksessa kansainvälisellä tasolla kilpaillut Andersén oli hankkinut itselleen uuden hevosen. Se oli herkkä ja reaktiivinen. Yhteistyö takkusi, sillä hevonen ryntäsi usein ratsastajan hallinnasta.

Andersén suistui satulasta monta kertaa mutta ei loukkaantunut.

”Kesti pitkään, ennen kuin myönsin itselleni, että olin alkanut pelätä ratsastusta.”

Pelko alkoi syödä Andersénin itseluottamusta ja itsetuntoa.

”Olin pitänyt itseäni hyvänä ratsastajana. Ajattelin tuolloin, että eiväthän hyvät ratsastajat koskaan pelkää!”

Pian Andersénin ei tehnyt mieli nousta satulaan, vaikka hän oli ratsastanut aina.

” ”Hevonen antaa ratsastajalle nopeasti ja herkästi palautteen, jos ratsastaja jännittyy tai pelkää.”

Anna Andersén ja Randwer.­

Anna Andersén on toiminut psykologina ja urheilupsykologina kymmenen vuotta. Hänellä on asiakkaina useiden lajien urheilijoita, mutta ratsastustaustansa takia Andersén on erikoistunut auttamaan erityisesti ratsastuspelosta kärsiviä ratsastajia.

Työssä on auttanut kaksitoista vuotta sitten koettu oma pelko.

”Ilman sitä en ymmärtäisi samalla tavalla asiakkaitani.”

Vaikka moni urheilija pelkää, hevonen tekee ratsastuspelosta erityisen.

”Ratsastus on vaativa taitolaji, jota tehdään ison ja voimakkaan saaliseläimen kanssa. Hevonen antaa ratsastajalle nopeasti ja herkästi palautteen, jos ratsastaja jännittyy tai pelkää”, Andersén sanoo.

Syntyy helposti kehä, jossa ratsastajan jännitys saa hevosen jännittämään, mistä ratsastaja jännittyy lisää ja alkaa lopulta pelätä. Usein ratsastajia pelottaa kontrollin menettäminen tai loukkaantuminen.

”Ihmismieli on sellainen, että haluamme säilyttää hallinnan asioihin.”

Andersén kohtaa kahdenlaista ratsastuspelkoa. Toista kokevat aikuiset ratsastajat, joille tulee ongelmia oman hevosen kanssa. He alkavat lopulta pelätä hevosellaan ratsastamista.

Tilanne on haastava, koska pelottava tilanne toistuu jatkuvasti. Tällöin pelkkä ratsastajan pelon käsittely ei auta, vaan tarvitaan myös apua hevosen kanssa.

”Hevonen voidaan esimerkiksi viedä koulutettavaksi tai ratsastettavaksi toiselle ratsastajalle. Samalla omistajan on hyvä päästä ratsastamaan rauhallisella hevosella, jonka kanssa hän saa positiivisia kokemuksia. Ratsastaja tarvitsee myös ammattivalmentajan apua hevosensa kanssa.”

” ”On luonnollista, että jotkin tilanteet jännittävät tai ihminen voi säikähtää hetkellisesti.”

Anna Andersén sanoo, ettei pelkoa kannata yrittää tukahduttaa.­

Toista pelkoa kohtaavat kilpailevat nuoret, jotka pelkäävät epäonnistumista. Epäonnistumisen pelko saattaa johtaa varovaiseen ratsastamiseen. Se taas voi johtaa ratsastusvirheisiin esimerkiksi estettä lähestyttäessä, mikä altistaa loukkaantumisille.

”Nuoret eivät kuitenkaan yleensä pelkää loukkaantumista. Heitä pelottaa, mitä muut heistä ja mahdollisesta epäonnistumisesta ajattelevat.”

Ratsastuskoulujen oppilaita Andersén ei vastaanotollaan sen sijaan usein kohtaa.

”On luonnollista, että jotkin tilanteet jännittävät tai ihminen voi säikähtää hetkellisesti. Pelko on kuitenkin voimakas ja pitkäkestoinen tunne, joka vaikuttaa kaikkeen toimintaan.”

Jos jokin tilanne tai hevonen jännittää ratsastajaa ratsastuskoulussa, Andersén kehottaa kertomaan asiasta opettajalle.

”Suomessa on hyviä ratsastuksenopettajia, jotka osaavat ottaa erilaiset tilanteet ja asiakkaat huomioon.”

Ratsastus- tai hevospelosta kärsiville Anna Andersénilla on lohduttavia sanoja: pelolle voi aina tehdä jotain. Pelkoa ei kannata tukahduttaa, sillä se saa tunteen vain voimistumaan.

Andersén puhuu tunteiden hyväksymisestä. Pelkäävän asiakkaan kanssa hän lähtee purkamaan pelkotilanteita osiin: mitkä asiat ja tilanteet laukaisevat pelon? Millainen persoona ja tausta ihmisellä on?

Andersén auttaa ratsastajaa havainnoimaan, mitä tämän kehossa ja ajatuksissa pelon hetkellä tapahtuu. Keinoja on lukuisia. Pelon hetkellä ihmisen keho jännittyy, hän pidättää hengitystä ja puristaa käsiään. Näitä kaikkia voi keskittyä korjaamaan, jotta pelon keskellä voi toimia.

”Sitä kautta ihminen saa onnistumisen kokemuksia, ja hän pystyy toimimaan pelosta huolimatta.”

” ”Vaikka pelkääminen oli kamala kokemus, olen kiitollinen siitä.”

Oma kokemus on auttanut urheilupsykologi Anna Andersénia ymmärtämään ratsastuspelosta kärsiviä ihmisiä.­

Kun pelko esti Andersenin oman ratsastuksen 12 vuotta sitten, hän opiskeli kaiken mahdollisen ratsastuspelosta ja etsi myös ammattiapua.

Vaikka hevonen tutkittiin, talliympäristö ja muut olosuhteet vaihdettiin ja hevosta koulutettiin pitkään, syytä sen voimakkaalle pakoreaktiolle ei koskaan löytynyt. Andersén päätti lopulta luopua hevosesta.

”Se oli ainoa oikea ratkaisu siinä tilanteessa.”

Ilo ratsastukseen löytyi vähitellen, kun ystävä tarjosi hänelle luotettavaa, rauhallista ja hyvin koulutettua hevosta. Eräänä myrskyisenä päivänä Andersén oli ratsastamassa maastossa.

Yhtäkkiä hän tajusi ettei enää pelännyt. Aiemmalla hevosellaan hän ei olisi koskaan uskaltautunut tuulisella säällä ulos.

”Vaikka pelkääminen oli kamala kokemus, olen kiitollinen siitä. Olen nyt paljon vahvempi ihminen kuin ennen.”