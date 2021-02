Harry Kane palasi tehokkaana peleihin, piristi Tottenhamin voittojen tielle.

Liverpoolin Alisson Beckeriä pidetään yhtenä maailman parhaista jalkapallomaalivahdeista, mutta sunnuntaina hänen iltapuhteensa jalkapallon Englannin Valioliigassa oli katastrofi.

Huono ottelu tuli pahaan paikkaan, sillä vastassa oli sarjakärki Manchester City, joka haki 4–1-vierasvoiton. Armoton City karkasi voitollaan kymmenen pisteen päähän Liverpoolista, jolla on lisäksi ottelu enemmän pelattuna.

Sarjassa neljäntenä olevan Liverpoolin toiveet mestaruuden uusimisesta näyttävät haihtuvan taivaan tuuliin. Valioliigassa toisena on Manchester United, joka on jäänyt Citystä viisi pistettä. Unitedilla on paikallisvastustajaansa ottelu enemmän pelattuna.

Cityn vire on häkellyttävän hyvä, sillä se on voittanut kymmenen liigaotteluaan perätysten. Liverpool kärsi kolmannen peräkkäisen kotitappionsa. Viidestä viime kotiottelustaan Liverpool ei ole voittanut yhtään.

Sunnuntain ottelun avauspuoliajalla Cityn Ilkay Gündogan laukoi rangaistuspotkun maalin yli. Toisella puoliajalla Gündogan korjasi erheensä viimeistelemällä vieraiden kaksi ensimmäistä osumaa.

Avausmaali nähtiin 49. minuutilla, kun Gündogan pani irtopallon sisään. Runsaan tunnin kohdalla Mohamed Salah tasoitti rangaistuspotkusta.

Sen jälkeen nähtiin kaksi Alissonin mustaa hetkeä. Hän syötti pallon Cityn Phil Fodenille, ja sen jälkeen peliväline oli 73. minuutilla Gündoganin ohjaamana maalissa.

Kolme minuuttia myöhemmin Alisson syötti pallon suoraan Cityn Bernardo Silvalle. Hän nosti sen Raheem Sterlingille, joka puski tyhjiin 1–3. Hyvän ottelun pelannut Foden tykitti loppunumerot 83. minuutilla.

Hyökkääjä Harry Kane palasi totutun tehokkaana Valioliigan peleihin, kun kotijoukkue Tottenham voitti West Bromwichin 2–0.

Nilkkavamman takia kaksi edellistä liigaottelua huilannut Kane laukoi 54. minuutilla takanurkkaan Tottenhamin avausmaalin. Neljä minuuttia myöhemmin asialla oli lontoolaisjoukkueen toinen maalitykki eli Son Heung-min, jonka laukaus painui verkon perukoille.

Kanen paluu piristi viime aikoina alamaissa ollutta Tottenhamia selvästi. Jose Mourinhon valmentama Tottenham oli hävinnyt kolme edellistä otteluaan.

”Rakastin asennetta, sitoutumista, yhteenkuuluvuutta ja halua voittaa”, Mourinho riemuitsi ottelun jälkeen Tottenhamin kotisivuilla.

Tällä kaudella 13 liigaosumaa tehnyt Kane nousi Tottenhamin kaikkien aikojen maalintekijätilastossa jaetulle kakkospaikalle Bobby Smithin kanssa. Kane on pelannut Tottenhamissa kaikki kilpailut mukaan lukien 317 ottelua, joissa hän on tehnyt 208 maalia.

Kotijoukkue Wolverhampton ja sarjakolmonen Leicester päätyivät maalittomaan tasapeliin.

Leicesterin kannattajille iloinen uutinen oli tyräleikkauksessa käyneen Jamie Vardyn paluu peleihin. Maalitykki Vardy tuli noin tunnin kohdalla vaihdosta kentälle ja oli vähällä tehdä lisäajalla päällään voitto-osuman.

Valioliigassa pelataan myöhemmin tänään ottelu Sheffield United–Chelsea.