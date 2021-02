Amerikkalainen urheilutoimittaja ja tv-persoona Stephen A. Smithin kommentit hämmensivät vapaaottelijoita.

Amerikkalainen urheilutoimittaja ja -kommentaattori Stephen A. Smith joutui tällä viikolla hankaluuksiin kommentoituaan kamppailu-urheilun parissa toimivia naisia. Hän puhui aiheesta Black on the air -podcastissa.

Ohjelmassa keskusteltiin aluksi siitä, kuinka naisia on tullut yhä enemmän johtaviin rooleihin urheilussa. Smithin mielestä kehitys on hyvä ja hän totesi, että urheilun parissa on paljon naisia, jotka ovat erittäin päteviä töihinsä.

Kun puhe tuli naisten ottelemisesta, keskustelu siirtyikin eri urille. Smith sanoi ettei koskaan halua nähdä miesten ja naisten ottelevan keskenään ja lopulta ettei oikeastaan halua nähdä naisten ottelevan lainkaan lajeissa, joissa lyödään.

”En vain halua nähdä naisten lyövän toisiaan naamaan, en pidä siitä. En halua nähdä naisten ottelevan häkissä tai vastaavaa, mutta se olen vain minä.”

Monet UFC-ottelijat ottivat aiheeseen kantaa sosiaalisessa mediassa.

Entinen UFC:n korsisarjan mestari Joanna Jedrzejczyk toivoi twiitissään, että Smithin edustamalla ESPN-kanavalla ja ylipäänsä koko maailmassa naisten urheiluun suhtauduttaisiin positiivisesti. Lopuksi hän vielä totesi: ”Me emme tarvitse tukeasi.”

Myös UFC:n höyhensarjan mestari Cris Cyborg otti kantaa aiheeseen jakamalla itkunauruhymiöiden kera twitterissä videon, jossa Smith tekee pistareita varsin hapuillen.