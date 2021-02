Mahdottomassa tehtävässä epäonnistumista tullaan aina käyttämään Patrick Mahomesia vastaan, kirjoittaa Mikko Pajala.

Pohjois­amerikkalaiseen urheiluun kuuluu olennaisena osana kiistely siitä, kuka on kussakin lajissa kaikkien aikojen paras.

Koripallon ystävät nimeävät aina parhaaksi Michael Jordanin, jääkiekossa vielä yli­voimaisempi ykkönen on Wayne Gretzky. Amerikka­laisessa jalkapallossa kysymykseen ei ollut oikeaa vastausta vielä 2010-luvulle siirryttäessä.

Ylipäätään oman aikakautensa parhaasta käytiin pitkään kiistaa: oliko Peyton Manning vai Tom Brady tämän vuosituhannen pelinrakentajista parempi.

Manning voitti uransa toisen mestaruuden kaudella 2016. Hän ymmärsi jättää kentät voittajana, sillä parasta ennen -päiväys oli mennyt jo jonkin aikaa sitten. Vuotta nuorempi Brady jatkaa yhä – ei vain pelaamista, vaan myös voittamista.

Manning-vertailu loppui jo kauan sitten. Super Bowl LV:n jälkeen vastaus siihen suurempaankin kysymykseen on lyöty lukkoon hamaan tulevaisuuteen saakka: Brady on kaikkien aikojen paras, the greatest of all time.

Brady voitti tämänvuotisessa Super Bowlissa seitsemännen mestaruutensa ja viidennen Super Bowlin arvokkaimman pelaajan palkintonsa. Ottelun jälkeen hän ilmoitti jokseenkin odotetusti, että ura jatkuu myös ensi kaudella, joten saavutusten lista saattaa yhä kasvaa.

Milloin joku voisi nousta ikonin edelle?

Yksi pelaaja, jolla olisi tähän edellytykset, on tämänkertaisen Super Bowlin hävinnyt pelinrakentaja Patrick Mahomes.

Super Bowl LV:n tappio aiheutti Mahomesin maineelle kuitenkin sellaisen kolhun, jota tuskin voi ikinä korjata. Bradyyn verratessa Mahomesista tulee nousemaan aina esille fakta, ettei hän kyennyt uransa huippuvuosina kukistamaan 43-vuotiasta Bradya kaikkein merkittävimmällä estradilla.

Tilanne on jokseenkin epäreilu, sillä Buccaneersia vastaan tehtävä oli mahdoton. Jatkuva painostus pakotti Mahomesin koko ajan kiirehtimään ja pakenemaan, eikä Chiefsin ihailtu hyökkäyskone ikinä käynnistynyt.

25-vuotiaalla Mahomesilla on todennäköisesti hyviä pelivuosia jäljellä vielä ainakin 10–15. Bradyn syöksemiseen valtaistuimelta ei enää riitä tämän uskomattomien saavutusten sivuaminen, vaan Mahomesin olisi yllettävä vieläkin parempaan: useampaan mestaruuteen ja huikeampiin henkilökohtaisiin tilastoihin.

Mahomesin normaalista loistokkuudesta huolimatta tuo ei suurella todennäköisyydellä tule toteutumaan.

Bradyn asema kaikkien aikojen parhaana on sementoitu tuleviksi vuosikymmeniksi. Syrjäyttäjä tuskin pelaa vielä NFL:ssä – mahdollisesti hän ei ole vielä syntynytkään.