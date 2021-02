Amerikkalainen jalkapallo

Kanadalaisartisti The Weeknd hoiti viihdytyksen Super Bowlin puoliajalla.

Amerikkalaisen jalkapallon NFL-sarjan loppuottelussa Super Bowlissa puhutaan voittajien ja ennätysten lisäksi aina puoliaikashow’sta, eikä tämä vuosi tehnyt poikkeusta.

Kanadalaisartisti The Weeknd pani pystyyn esityksen, josta riitti keskustelua.

Alkuun ihmetystä herätti heikko äänenlaatu, joka kuitenkin parani pian.

Can't Feel My Face -kappaleen aikana artisti suuntasi kultaiseen sokkeloon ja otti varsin läheisen kontaktin kameraan. Osa esitystä seurannut kommentoi sokkelossa liikkumisen ja kuvaustavan näyttäneen karkuun juoksevilta lapsilta ja aiheuttaneen huimausta.

Lopuksi sokkeloon tuli iso joukko taustatanssijoita, jotka olivat pukeutuneet samoin kuin The Weeknd. Heillä oli kuitenkin kasvot silmiä lukuun ottamatta sideharson peitossa.

”Kasvot sideharsoissa heijastavat sitä kulttuuria, jossa Hollywoodin julkkikset ja muut ihmiset muokkaavat itseään pinnallisten syiden vuoksi miellyttääkseen muita”, The Weeknd on kommentoinut asiaa The Washington Postin mukaan.

Osa katsojista huomautti tanssijoiden puvuston olevan suoraan vuoden 2019 kauhuelokuvasta Us.

Koko esityslista sisälsi seuraavat kappaleet: Starboy, The Hills, Can't Feel My Face, I Feel It Coming ft Daft Punk, Save Your Tears, Earned It, House of Balloons ja Blinding Lights.