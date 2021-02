Amerikkalainen jalkapallo

Alkuperäiskansojen edustajat ovat pitäneet Super Bowl -finaalijoukkueen fanien toimintaa alkuperäiskansoja halveksivana.

Super Bowl -finaalissa pelanneen Kansas City Chiefsin faneja on kielletty pukeutumasta Amerikan alkuperäiskansojen päähineisiin seuran kotistadionilla. Fanit kuitenkin jatkavat kirveenlyöntieleen tekemistä juhliessaan joukkueensa menestystä. New York Timesin mukaan Chiefsin fanit tekivät samaa elettä myös Super Bowlin finaalissa joukkueiden juostessa kentälle.

Paikalliset kansalaisjärjestöjen edustajat ovat pitkään sanoneet, että seuran nimi ja fanien kannustustavat halventavat alkuperäiskansoja. Yhdysvalloissa enemmän maanlaajuista huomiota on saanut kuitenkin Washingtonin NFL-joukkueen Redskins-nimi ja Cleveland Indiansin baseballseura.

Washingtonin ja Clevelandin joukkueet pudottivat seuran nimistä halventavina pidetyt nimet, ja nyt kahdesti perättäin Super Bowlin finaalissa pelannut Chiefs on saanut samaa kyseenalaista huomiota osakseen.

Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen yhteenliittymä osti mainostauluja Kansas Cityn alueelta protestoidakseen seuran nimeä ja fanien toimintaa vastaan. Yhteenliittymä vuokrasi myös mainoslentokoneen, jonka oli määrä lentää protestiviestin kanssa Super Bowlin finaalistadionin lähistöllä Floridan Tampassa.

Kansas City Indian Centerin toimitusjohtaja Gaylene Crouser piti Chiefsin tekemiä muutoksia kirveenlyöntieleeseen naurettavina. Cheerleaderit pitävät nyt kättään nyrkissä sen sijaan, että pitäisivät kämmentä auki kuin kirveen terää.

”He ajattelevat, että se jotenkin auttaa, mutta he edelleen soittavat sitä naurettavaa Hollywoodin intiaanilaulua, joka on kuin jostain länkkärielokuvasta. En ymmärrä, miten he luulevat muuttaneensa mitään. Eivätkä heidän faninsakaan tee mitään toisin”, Gaylene Crouser sanoi ESPN:n mukaan.

Lähteet: New York Times, ESPN.