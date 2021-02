Columbus kaatoi Carolinan maalein 3–2.

Patrik Laineella on koossa tehot 5+1.­

Jääkiekon NHL:ssä maalivahti Joonas Korpisalo takasi Columbus Blue Jacketsille 3–2-voiton Carolina Hurricanesista. Korpisalo torjui 22 kertaa.

Joukkueiden sunnuntainen kohtaaminen päättyi Carolinan 6–5-voittoon. Maalimättäjäisiin osallistui eilen myös Patrik Laine, joka teki Columbukselle kaksi maalia. Maanantaina Laine jäi maaleitta.

Columbuksen valmentaja John Tortorella antoi Laineelle vain 11 minuuttia peliaikaa, eikä päästänyt häntä jäälle kolmannessa erässä lainkaan.

Tortorella kielsi ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa, että Laineen penkityksessä olisi ollut kyse toisen erän tilanteesta, jossa Carolinan Brock McGinn teki maalin Laineen edestä.

Laine pysytteli sivussa maalin edustalla pyörineestä sumpusta, ja McGinn pääsi siirtämään se vapaasti puolityhjään maaliin. Ajassa 32.46 syntynyt maali tasoitti pelin 2–2:een, ja Laine päätyi istumaan vaihtopenkillä yli 26 minuuttia putkeen.

”Kyse ei ollut yksittäisestä tilanteesta, vaan siihen liittyy monta asiaa. Syy siihen (penkitykseen) pysyy pukuhuoneen sisällä”, Tortorella sanoi.

”Se tuntui minusta tarpeelliselta. Penkittäminen on viimeinen asia, jonka haluan tehdä. Luulette, että kyse on isosta asiasta. Kyse on sen ymmärtämisestä, miten teemme asiat täällä joukkueena.”

”Patty ja minä puhumme asiasta. Mielestäni on tärkeää, että pelaajat ja valmentajat keskustelevat tilanteista. Minun on saatava tämä joukkue pelaamaan joukkueena.”

Laine on pelannut Columbuksen paidassa nyt neljä ottelua ja tehnyt niissä kolme maalia.

Suomalaishyökkääjä Mikko Koivu ei ollut mukana Columbuksen kokoonpanossa.

Päivän muissa otteluissa Tampa Bay Lightning antoi kyytiä Nashville Predatorsin maalia vahtineelle Pekka Rinteelle. Tampa Bay voitti ottelun 4–1. Rinne torjui 31 kertaa. Lightningin kaksi viimeistä maalia syntyivät pelin kahden viimeisen minuutin aikana.

New Yorkin kilpakaksikko Islanders ja Rangers kohtasivat kolmatta kertaa tällä kaudella. Rupeama päättyi Islandersin hyväksi 2–0. Aiemmista kohtaamisista kumpikin joukkue on voittanut yhden.

Edmonton Oilers voitti Ottawa Senatorsin 3–1. Edmontonin suomalaishyökkääjä Jesse Puljujärvi oli jäällä vajaat 16 minuuttia, mutta jäi pisteittä. Puljujärven pistesaldo tällä kaudella on 3+2.

Toronto Maple Leafs puolestaan otti jo kolmannen voiton Vancouver Canucksista, tällä kertaa luvuin 3–1. Yritystä Vancouverilta ei kuitenkaan puuttunut, sillä Toronton maalivahti Frederik Andersen sai torjua 31 laukausta. Canucksien Braden Holtbya kohti lauottiin vain 19 kertaa. Holtby sai kiekoista kiinni 16.