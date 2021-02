Olympialaiset

Mori on antanut naisia vähätteleviä kommentteja.

Sadat vapaaehtoistyöntekijät ovat irtisanoutuneet Tokion olympialaisten järjestelyistä vastalauseena järjestelykomitean johtaja Yoshiro Morin kommenteille. Asiasta kertoo japanilaismediaan vedoten The Guardian.

Japanin entinen pääministeri Mori, 83, antoi viime viikolla ymmärtää, että järjestelykomitean kokoukset eivät ole tehokkaita naisten takia.

”Kokoukset, joissa on paljon naisia, vievät tuhottomasti aikaa. Jos naisten lukumäärää lisätään eikä heidän puheaikaansa rajoiteta, heidän on vaikea lopettaa, mikä on ärsyttävää”, Mori sanoi.

The Guardianin mukaan yli 400 ihmistä noin 80 000 vapaaehtoisesta ovat vetäytyneet tehtävästä.

Lisäksi yli 14 000 ihmistä on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa Morille vaaditaan seuraamuksia kommenteistaan. Järjestäjät kertoivat saaneensa yli 5 500 valitusta Morin kommenteista.

”Otamme tämän todella vakavasti”, olympiaministeri Seiko Hashimoto kommentoi tiistaina.

Uutistoimisto Kyodon kyselyssä lähes 60 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Mori ei ole sopiva johtamaan järjestelykomiteaa. Vain 6,8 prosentin mukaan hän oli pätevä tehtävään.