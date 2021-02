Suomi kohtaa kotonaan Portugalin 19. helmikuuta ja vieraissa Kyproksen 23. helmikuuta.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue voi varmistaa paikkansa EM-kisoissa ensi viikon perjantaina, kun se kohtaa Helsingissä Portugalin. Voitto veisi Suomen varmasti Englannissa kesällä 2022 pelattavaan lopputurnaukseen

Suomi ja Portugali jakavat lohkon kärkipaikan 16 pisteellä. Myös tasapeli Portugalin kanssa ja voitto viimeisessä ottelussa 23. helmikuuta Kyproksesta riittäisi kisapaikkaan. Tappio molemmissa otteluissa veisi vielä jatkokarsintaan.

Päävalmentaja Anna Signeul valitsi viimeisiin otteluihin tutun pelaajarungon EM-karsinnan viimeiseen otteluihin. Mkana ovat muun muassa kokeneet tekijät maalivahti Tinja-Riikka Korpela, puolustaja Anna Auvinen ja hyökkääjä Linda Sällström.

Nuorta osaamista joukkueeseen tuo muun muassa hyökkääjä Amanda Rantanen, joka säväytti joulukuussa Skotlannin verkkoon tekemällään nenämaalilla. Suomi haki tuolloin arvokkaan 1–0-vierasvoiton ja vahvisti otettaan kisapaikasta.

Sällström suhtautuu erinomaiseen tilanteeseen kokeneen pelaajan varovaisuudella.

”Lähtökohdat ovat erittäin hyvät ja kaikki on omissa käsissä, mutta mitään ei voi ottaa itsestäänselvyytenä. Edellisissä karsinnoissa oli samat asetelmat ja viimeisen pelin puoliajalla oltiin vielä menossa kisoihin, mutta hävittiin se peli. Ennen kuin 90 minuuttia on pelattu, mikään ei ole varmaa”, Sällström sanoi naisten maajoukkueen etätiedotustilaisuudessa tiistaina.

Kun Suomen naiset olivat edellisen kerran EM-kisoissa 2013, Sällström ei ollut mukana polvivamman takia.

”Suuri unelma on kokea vielä yhdet arvokisat ja tämä voi olla viimeinen mahdollisuus. Ikää alkaa olla sen verran, ettei tässä enää kymmeniä vuosia olla jatkamassa. Koen että kaikki muu on saavutettu, mutta jos tuon arvokisapaikan vielä saisi. Sata maaottelua on pelattu, maaliennätys on rikottu”, vain kisapaikka enää puuttuu.

Suomi ja Portugali kohtasivat marraskuussa 2019 karsinnan alkuvaiheessa, ja Suomi nousi ottelun lopussa Sällströmin maalilla tasapeliin.

”Heillä on tosi taitavia pelaajia. Claudia Neto on aiheuttanut meille paljon päänvaivaa ja tehnyt meitä vastaan monta maalia, monta niistä pilkuista. Meidän pitää olla varovaisia, sillä he hakevat palloa rangaistusalueelle ja yrittävät saada pilkkuja. Me emme saa rikkoa kriittisillä alueilla. Meidän pitää olla koko ajan hereillä ja tiedostaa heidän vahvuutensa”, Sällström sanoi.

Sääennusteen mukaan Portugali-ottelu pelataan kirpeässä pakkasessa, jonka sekä Sällström että päävalmentaja Anna Signeul laskivat eduksi suomalaisille.

”En usko että monellakaan Portugalin pelaajalla olisi kokemusta sellaisesta kylmyydestä tai pelaamisesta kylmässä. Me tunnemme suomalaiset talvet ja sen millaista on pelata tai harjoitella ulkona”, Sällström sanoi.

Signeul ennakoi vastustajan saapuvan useita päiviä ennen ottelua Helsinkiin totuttautumaan oloihin.

”Sää ja alusta ovat meidän etumme. He eivät ole tottuneet pelaamaan keinonurmella”, Signeul sanoi.

Signeul korosti voittamiseen tähtäävän asenteen tärkeyttä, vaikka tasapelikin yhdessä Kyproksen voittamisen kanssa veisi Suomen EM-kisoihin.

”Emme hae tasapeliä, vaan yritämme voittaa. Uskon että jokaisen asenne on parempi, jos tavoittelemme voittoa.”

Signeul alleviivasi joukkueensa ”valtavaa kunnioitusta” sekä Portugalia että Kyprosta kohtaan.

”Olemme nähneet, että on todella vaikea voittaa otteluita. Emme ota mitään annettuna, meidän täytyy tehdä yhtä paljon töitä kuin tähän asti että voisimme voittaa”, Signeul sanoi.