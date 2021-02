Keskushyökkääjä Anton Lundell on lähtenyt maajoukkueen mukaan.

Helsingin IFK:n ketjut menivät uusiksi, kun joukkue kohtaa sarjajumbo HPK:n Nordiksella tiistai-iltana.

Anton Lundell on poissa IFK:n kokoonpanosta, kun hän on jo liittynyt Leijonien mukaan. Maajoukkue pelaa Ruotsin EHT-turnausta Malmössä tällä viikolla.

Ykkösketjun keskelle nousee Henrik Borgström, joka ssaa laidoilleen Jesse Saarisen ja Jere Sallisen.

Lundell on IFK:n paras pistemies, vaikka on pelannut vähemmän kuin valtaosa muusta joukkueesta. Tosin Lundellinkin osumatarkkuus on ollut kateissa viime peleissä. Kolme edellistä ottelua hän pelasi pisteittä.

IFK saa Joonas Lyytisen takaisin alakertaansa Kerhoa vastaan. Lyytinen oli pitkään loukkaantuneena ja hän pelasi viimeksi 16. tammikuuta KalPaa vastaan.

Lyytisen paluu on joukkueelle merkittävä asia ja tuo lisää ratkaisuvoimaa. Lyytinen on tehnyt tällä kaudella kymmenen maalia ja on yli kymmenen ottelua pelanneista puolustajista Liigan paras maalintekijä, jos verrataan ottelumääriä.

Lukon Robin Press on tehnyt 11 osumaa, mutta pelannut kolmetoista ottelua enemmän kuin Lyytinen.

IFK:n neloseen tulee melkein täysin uusi kasvo. Laitahyökkääjä Niklas Nordgren on monivuotinen IFK-pelaaja, mutta tämä kausi on ollut erityisen hankala. Nordgren on pelannut vain yhdessä ottelussa, 18. joulukuuta SaiPaa vastaan vähän yli 11 minuuttia.

Kierroksen muut ottelut: Ilves-TPS ja SaiPa-Kärpät. Ottelut alkavat kello 18.30 ja Cmore ja Telia-TV näyttävät pelit suorina.