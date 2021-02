Pikakilpailua haluttaisiin kokeilla muutamassa osakilpailussa jo alkavalla kaudella.

Formula ykkösten kauden alkuun on 1,5 kuukautta ja vielä ei ole täysin selvillä, miten osakilpailuviikonloput ajetaan. Esille on noussut jo aiemminkin ehdotettu lauantain pikakilpailu, mutta nyt ajatus on muokattu uudenlaiseksi, kertoo BBC.

Tallit ja F1-johtajat äänestävät torstaina suunnitelmasta, jonka mukaan lauantaina ajettaisiin pikakilpailu, joka määrittäisi sunnuntain kilpailun lähtöjärjestyksen. Uutta aiempaan on se, että pikakilpailua varten ajettaisiin perjantaina aika-ajot, joka taas korvaisi perjantain toisen harjoitussession.

Pikakilpailua on ehdotettu F1:een, jotta kisaviikonloppuihin saataisiin enemmän kiinnostavuutta. Alustavasti on suunniteltu, että pikakilpailua voitaisiin kokeilla kolmessa osakilpailussa alkavalla kaudella: Italiassa, Kanadassa ja Brasiliassa. Jos systeemi osoittautuu toimivaksi, seuraavalla kaudella pikakilpailuja voisi olla enemmän.

Pikakilpailussa sijoille 1–8 päätyneet saisivat myös MM-pisteitä. BBC:n mukaan pistepotti olisi noin puolet sunnuntain kisaan verrattuna.

Pikakilpailun pituus olisi noin sata kilometriä eli noin kolmannes gp-kisaan verrattuna.

Jotta ehdotus menisi läpi, se vaatisi 28 ääntä 30:sta. Äänistä kymmenen on Kansainvälisellä autourheiluliitolla (FIA), 10 kaupallisten oikeudet omistavalla yhtiöllä ja yksi jokaisella F1-tallilla.

Aiemmin pikakilpailu on kaatunut siihen, että se olisi ajettu MM-pisteiden käännetyssä järjestyksessä. Etenkin Mercedes-talli vastusti tätä, mutta nyt talli on ilmoittanut suhtautuvansa avoimin mielin uuteen ehdotukseen.

Yhdeksi ongelmaksi voi nousta F1:n suunnittelema korvaus pikakilpailusta talleille. Se olisi BBC:n mukaan noin 62 000 euroa. Jos autoon tulee vaurioita, korvaus ei kata kovinkaan paljon. Esimerkiksi pelkästään etusiipi maksaa noin 185 000 euroa.

Myös se on herättänyt kysymyksiä, onko pikakilpailussa riittävästi jännitettä. Koska se määrittelee myös varsinaisen kilpailun lähtöjärjestyksen, riskejä saatetaan välttää, jotta lähtöruutu sunnuntain kilpailuun ei heikkenisi esimerkiksi ulosajon takia.