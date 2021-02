Korisliigan seurat leikkasivat koronaepidemian takia kuluja ja lomauttivat, kun tulot romahtivat yleisörajoistusten takia. Koripalloliitossa toivotaan valtiovallan analysoivan, ovatko rajoitukset enää välttämättömiä.

Korisliigassa pelataan jo kolmatta kuukautta otteluita ilman yleisöjä, ja se vaikuttaa rajusti seurojen tuloihin. Valtiolta saadut koronatuet eivät korvaa menetyksiä.

Osa seuroista onkin tehnyt talven aikana sopeutumistoimenpiteitä, jotka tähtäävät jatkuvuuteen. Koripalloliitto ja seurat haluavat varmistaa, että Korisliigan ammattilaisseurat ovat pystyssä vielä ensi kauden alkaessa.

Vielä ei ole näköpiirissä, milloin yleisö voisi palata, mutta Koripalloliitossa toivotaan valtiovallalta apua ja ymmärrystä.

”Ensin tulee terveysturvallisuus tietenkin”, Koripalloliiton toimitusjohtaja Ari Tammivaara sanoo.

Tammivaara toivoo, että valtiovalta pystyisi mahdollisimman nopeasti analysoimaan tilannetta. Hän kysyy, onko koripallo-otteluiden riskiprofiili niin korkea, että katsojia ei voi päästää otteluihin.

”Seurat loivat todella hyviä käytänteitä pelien järjestämiseen 50 prosentin kapasiteetilla. Otteluissa oli maskipakot ja tarkat suunnitelmat turvallisen tapahtuman toteuttamiseksi. Valtio on korostanut, että tehdään vain välttämättömät toimenpiteet, ja sitä analyysiä pitäisi tehdä tiheämmällä kammalla.”

Koripalloliiton liittohallitus on päättänyt, että viidestä pääsarjasta ei putoa yksikään seura tällä kaudella. Se on poistanut urheilullista painetta, eikä seurojen tarvitse ottaa taloudellisia riskejä urheilullisen jatkuvuuden varmistamiseksi.

Tammivaaran mukaan ”kaikki ottavat takkiin” tästä kaudesta, mutta lähtökohtana on, että kaikki seurat pystyvät aloittamaan kauden 2021–2022.

Kun seurat syksyllä ilmoittivat budjettinsa tälle kaudelle, oli kymmenellä seuralla kahdestatoista edelliskautta pienempi budjetti. Sen jälkeen myös Helsinki Seagulls on joutunut pienentämään budjettiaan, sillä lipputulot ovat kolmannes seuran tuloista.

”Olemme koko ajan suhtautuneet tilanteeseen tosi realistisesti. Keväällä uumoilimme, että rajoitukset tulevat päälle. Varauduimme jo silloin tähän tilanteeseen, joka ei ole tullut meille yllätyksenä”, Helsinki Seagullsin toimitusjohtaja Aku Perho sanoo.

Perhon mukaan Seagullsissa on tehty erilaisia rahoitusjärjestelyitä, kasattu tuloja pienistä puroista ja haettu kaikki mahdolliset avustukset.

”Pitää kiittää meidän kumppaneitamme, jotka ovat pysyneet mukana kaikesta huolimatta.”

Perhon mukaan Seagullsissa on ollut kunnia-asiana, että pelaajien palkoista ei ole tingitty. Hän uumoilee, että epidemialla on vaikutusta vielä ensi kauteenkin.

”Yritän olla optimistinen ja ajatella, että ensi syksynä voidaan aloittaa normaalisti. Sitä ei tiedä kukaan, miten yhteistyökumppanimme tästä selviytyvät, joten korona voi vaikuttaa sponsorimarkkinaan. Meidän kumppanimme ovat olleet uskollisia.”

BC Nokia oli tehnyt tälle kaudella 18 prosenttia pienemmän budjetin kuin viime kaudelle. Sekään ei riittänyt, vaan seura joutui tekemään leikkauksia palkkoihin. Kaksi amerikkalaisvahvistusta lähti jo joukkueesta.

”Tappiolle mennään lujasti. Kaikki toimenpiteet tähtäävät siihen, että pystymme ensi vuonna pelaamaan”, BC Nokian toiminnanjohtaja Marko Pirhonen sanoo.

”Onhan tämä absurdi tilanne vetää Korisliigaa ja kaikkea ammattiurheilua ilman yleisöä, koska teemme asioita pitkälti yleisölle. Yleisörajoitukset ovat vaikuttaneet budjettiimme aika paljon.”

Pirhonen sanoo olevansa tyytyväinen siihen, miten hyvin pelaajat ovat ymmärtäneet toimenpiteitä. Pelaajilla on riittänyt harjoitusmotivaatio, ”eikä kukaan ole lyönyt läskiksi”.

Koronarajoituksissa Pirhosta harmittaa ennen kaikkea juniorien tilanne.

”Toivoisin mieluummin, että pikkunappulat pääsevät harjoittelemaan. Sieltä tulee niin karmeita lukuja kohta. Kynnys lopettamiseen madaltuu niin paljon, jos ei ole tarjota toimintaa. Enemmän kiinnittäisin siihen huomiota. Kyllä me pärjäämme.”

Helsinki Seagullsin Max Besselink donkkaa korin miesten Korisliigan ottelussa BC Nokiaa vastaan 3. helmikuuta­

Kouvot teki omat sopeutustoimenpiteensä joulukuun alussa. Seura lomautti kaksi ulkomaista vahvistusta ja päävalmentajan, ja lomautukset jatkuvat kauden loppuun.

Kouvojen puheenjohtajan Sami Laaksosen mukaan seura selviää tästä kaudesta.

”Kyllä me selviämme. Tietenkin meillä on ollut hyvät yhteistyökumppanit ja korona-avustukset ovat paikanneet hieman tilannetta. Jatkuvuuden kannalta ei pitäisi olla haasteita. Marras–joulukuussa näytti pahalta, mutta nyt on alkanut helpottaa.”

Kouvot pienensi tähän kauteen budjettia 19 prosentilla viime kaudesta.

”Sitä ei pystynyt välttämättä kukaan budjetoimaan, että rajoitukset ovat näin voimakkaita. Ja vaikka saisimme ottaa yleisöä, ei yleisö liiku. Se oli ehkä se suurin yllätys.”

Laaksosta huolestuttaa, miten korona-aika heijastuu ensi kauteen. Kouvojen halliin olisi syksyllä saanut ottaa 600 katsojaa, mutta otteluihin saapui vain pari sataa. Hänen mukaansa nyt otteluiden kustannukset ovat jopa halvemmat, kun yleisöä ei saa ottaa lainkaan, verrattuna siihen tilanteeseen, että yleisöä olisi pari sataa.”

Kouvoissa varaudutaan ensi kaudella siihen, että yleisön varovaisuus jatkuu.

”Luulen, että ihmiset ovat varovaisia. Me budjetoimme lipputulot nollaan. Jos tulee positiivisia yllätyksiä, otamme ne ilolla vastaan.”

Uskotko, että kausi pystytään pelaamaan loppuun?

”Se on hyvä kysymys. Meidän kautemme todennäköisesti loppuu runkosarjaan, joka loppuu maaliskuun alussa. Olen vähän huolestuneena katsonut pudotuspelien tilannetta. Toivoisin, että pystytään pelaamaan loppuun, mutta kyllä tästä tulee vielä raskas kevät.”