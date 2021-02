”Ammattilainen. Todellinen täysverinen ammattilainen.”

Columbuksen urheilujohtajan Jarmo Kekäläisen päivä alkoi sokkiuutisella, kun Mikko Koivu otti yhteyttä.

Kekäläinen johtaa Bluejacketsin NHL-seuraa, mutta hän oli lähes yhtä tietämätön kuin kuka tahansa muukin, mikä olisi tapaamisen syy.

”Tänä aamuna (tiistaina) kuulin sen, kun Mikko tekstasi ensin minulle, että voidaanko tavata. Kyllä minulla aavistus oli”, Kekäläinen sanoo puhelimitse HS:lle.

”Aistin, ettei ollut ihan normaali palo silmissä, mikä Mikolla on aina ollut.”

Mikko Koivu jäi viime kauden päätteeksi ilman sopimusta Minnesotassa, uransa ainoassa NHL-seurassa siihen mennessä. Kausi oli erikoinen ja Koivu putosi vähäksi aikaa välimaastoon. Jatkaako uraa vain hakeutuako jonnekin muualla. Ja kuka olisi ottanut 37-vuotiaan keskushyökkääjän. Vapaita paikkoja ei ollut NHL:ssä ruuhkaksi asti.

Kekäläinen halusi Koivun Columbukseen, ja niin uraa Koivukin teki mieli jatkaa.

”Hän halusi uuden haasteen ja uskoimme, että hänen kokemus ja johtajuus tuo meille paljon.”

Näin oli tarkoitus, molemmilla.

Jos päättyi viime kausi koronaviruksen sotkemana, alkoivat tämän talven pelit vähintään yhtä sekavasti.

Koivu joutui juuri kauden kynnyksellä koronaviruskaranteeniin, joka eristi hänet kahdeksi viikoksi joukkueesta. Sen jälkeen kuntoon ja pelirytmiin pääseminen oli vaikeampaa.

”Ei hänen pelaamisessa mitään vikaa ollut. Se oli ok, mutta hän on tottunut pelaamaan korkealla tasolla ja isoja minuutteja, eikä pystynyt siihen. Ja sitten hän totesi, että on aika siirtyä syrjään.”

Koivu ei kerännyt enää Minnesotassakaan viimeisellä kaudellaan suurimpia peliminuutteja tai kantanut isointa vastuuta. Näin kävi myös Columbuksessa, mutta kokeneena pelaajana hän varmasti tiesi sen.

”Hieno ammattilainen, että pystyy toteamaan ja katsomaan peiliin, ettei pelaa sillä tasolla, jolla haluaa pelata. Ja jos ei pysty, on aika astua sivuun”, Kekäläinen sanoo.

”Ei muuta kuin hattua nostan tuollaiselle kaverille, joka on noin rehellinen. Usein, kun joutuu ulos kokoonpanosta, näyttää sen ulospäin eikä katso peiliin ja itseään. Tässä on ehkä isoin syy, että Mikko on tehnyt tällaisen uran.”

Keskushyökkääjä Koivu pelasi NHL:ssä yli tuhat runkosarjaottelua, toimi yksitoista kautta Minnesotan kapteenina ja kantoi useissa arvoturnauksissa valtavan vastuun Leijonissa.

Stanley Cupia ei NHL:ssä tullut, mutta MM-kulta Leijonissa makealla loppuotteluvoitolla rakkaasta Ruotsista.

Kekäläinen oppi ensimmäisen kerran tuntemaan Koivua ja hänen perhettään, kun 18-vuotias nuorukainen tuli NHL:n varausikään. Koivu ja Tuomo Ruutu varattiin samana vuonna, ja molemmat ensimmäisen kierroksen alkupäässä.

”Viimeisen päälle luonnepelaajia molemmat.”

Syvällisemmin Kekäläinen oppi tuntemaan Koivua World Cupin aikaan syksyllä 2016. Koivu oli Toronton turnauksessa Leijonien kapteeni ja Kekäläinen kuului taustaryhmän johtajiin.

”Näin millainen liideri hän oli, ja millainen pelimies ja ihminen. Ne olivat parhaimpia yhteisiä kokemuksia. Ne ovat parhaimpia hetkiä, kun oppii tuntemaan pelaajana, joukkuekaverina ja ihmisenä, kun ollaan tekemisissä koko ajan päivittäin.”

Kekäläisen ei tarvitse kauan miettiä, kun häneltä kysyy, miten luonnehtisit Koivua pelaajana?

”Ammattilainen. Todellinen täysverinen ammattilainen, joka tekee aina oikeita asioita, kun valmistautuu, oli sitten kyse pelistä tai treenistä. Se on jäänyt eniten mieleen hänestä.”

”Kyllä hän ansaitsee kaikkien kunnioituksen ja aplodit.”