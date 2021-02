The Columbus Dispatch -lehden mukaan Patrik Lainetta ei penkitetty heikkojen peliesitysten vuoksi.

Columbus Blue Jacketsin uuden hyökkääjätähden Patrik Laineen maanantainen penkkikomennus ei johtunut pelillisistä syistä, kertoo The Columbus Dispatch -lehti lähteisiinsä vedoten.

Lehden tietojen mukaan Laine joutui Carolina Hurricanesia vastaan penkitetyksi, koska hän oli verbaalisesti solvannut valmennustiimin jäsentä. Useat lähteet varmistivat tiedon.

Blue Jacketsin urheilujohtaja Jarmo Kekäläinen ei halunnut kommentoida lehdelle asiaa.

Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä MTV Uutiset.

Päävalmentaja John Tortorellan lisäksi Blue Jacketsin penkillä on nykytilanteessa otteluiden aikana kaksi apuvalmentajaa. Tortorella ei suostunut ottelun jälkeen kommentoimaan Laineen penkitystä tarkemmin.

”Kyse ei ollut yksittäisestä tilanteesta, vaan siihen liittyy monta asiaa. Syy siihen pysyy pukuhuoneen sisällä”, Tortorella totesi.

Laine oli sivussa Hurricanes-ottelusta toisen erän lopun ja koko kolmannen erän. Kyseessä oli vasta hänen neljäs ottelunsa Blue Jacketsin riveissä.

”Se tuntui minusta tarpeelliselta. Penkittäminen on viimeinen asia, jonka haluan tehdä. Luulette, että kyse on isosta asiasta. Kyse on sen ymmärtämisestä, miten teemme asiat täällä joukkueena”, Tortorella jatkoi.

”’Patty’ ja minä puhumme asiasta. Mielestäni on tärkeää, että pelaajat ja valmentajat keskustelevat tilanteista. Minun on saatava tämä joukkue pelaamaan joukkueena.”

Laine on tehnyt tällä kaudella pelaamassaan viidessä ottelussa tehot 5+1.