Leijonien entisen päävalmentajan mukaan Mikko Koivun kaltaiset pelaajat ovat nykyään lähes välttämättömiä menestyville joukkueille.

Tiistaina julkistettu uutinen Mikko Koivun pelaajauran loppumisesta tuli ensin yllätyksenä Erkka Westerlundille. Päätöksen syyt kuultuaan valmentajalegenda ei enää ollut yllättynyt.

”Mikon tekemä päätös kuvaa hyvin häntä. Jos hän on aidosti kokenut, ettei hänestä ole niin isoa apua kuin itse haluaisi, niin hän ei ole valmis jatkamaan”, Westerlund kertoo HS:lle.

”Kyllähän se yllätyksenä tuli, mutta kun kuulin Mikon perustelut, niin ymmärrän häntä hyvin.”

Westerlundin ja Koivun tiet ristesivät toden teolla ensimmäisen kerran vuoden 2002 nuorten MM-kisoissa, joissa Koivu oli Westerlundin valmentaman alle 20-vuotiaiden maajoukkueen kapteeni. Johtajuus näyttäytyi Westerlundin mukaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa.

”Henkinen vahvuus, mikä on mielestäni Mikon isompia vahvuuksia, näkyi jo silloin nuorten maajoukkueessa. Mikko oli jo silloin todella määrätietoinen”, Westerlund kertoo.

”Ajan myötä se vahvuus on muuttunut vielä koko ajan enemmän johtajuuden suuntaan.”

Nuorten kisoista tuloksena oli MM-pronssia. Muutamaa vuotta myöhemmin Westerlund oli siirtynyt A-maajoukkueeseen ja oli syksyn 2004 World Cupissa mukana Raimo Summasen johtamassa valmennustiimissä.

Suurilta osin kokeneista NHL-tähdistä muodostuneeseen joukkueeseen valittiin yllättäen myös nuorempi Koivun veljeksistä. Sentterilupaus oli silloin käytännössä 21-vuotias SM-liigapelaaja, joka oli vasta aloittamassa ensimmäisen kautensa Pohjois-Amerikassa.

”Se oli mielenkiintoinen tilanne. Joukkueeseen oli tyrkyllä paljon kokeneita pelaajia, mutta näimme Mikon kasvupotentiaalin”, Westerlund kertoo.

”Hän vaikutti olevan silloin tuloillaan pelaajana, kuten lopulta myös kävikin. Rooli ei vielä World Cupissa, MM-kisoissa tai Torinossakaan ollut iso, mutta hän hoiti sen roolin todella mallikkaasti.”

Mikko Koivu (vas.) oli mukana Erkka Westerlundin (oik.) valmentamissa Leijonissa muun muassa kevään 2006 MM-kisoissa Latvian Riiassa. Kuvassa myös välinevastaava Kari Virpiö, Tuomo Ruutu, Jukka Hentunen ja apuvalmentaja Risto Dufva.­

Koivun henkisiä ominaisuuksia on korostettu jatkuvasti, mutta mitkä taito-ominaisuudet nousivat uran aikana esille?

Tällainen kysymyksen asettelu ei tässä tapauksessa toimi: Koivun kohdalla suurin vahvuus on nimenomaan merkittävien heikkouksien vähyys. Westerlund käyttää toistuvasti sanaa ”kokonaisvaltaisuus”.

Muutenkin henkisiä ominaisuuksia ja johtajuutta ei missään nimessä sovi vähätellä. Urheilujoukkue koostuu oikeista ihmisistä eikä vain numeroarvosanoin määritellyistä videopelihahmoista.

”Se on ihan a ja o tämän päivän huippujoukkueessa. On melkein jo välttämättömyys, että joukkuetta johdetaan paljon sisältä päin. Mikko oli ennen kaikkea juuri tällainen pelaaja, joka johti omalla esimerkillään, vaati itseltään ja muilta paljon sekä auttoi muita pelaajia”, Westerlund ylistää.

Viime ajat Westerlund on toiminut TPS:n jääkiekkopuolen urheilun johtoryhmän puheenjohtajana Rauli Uraman sekä Saku Koivun kanssa. Myös veljeksistä nuorempi on turkulaisseuraan vahvasti kytköksissä osaomistajana.

Toivooko Westerlund, että Mikko Koivu nähtäisiin lähitulevaisuudessa hyödyntämässä kiekko-osaamistaan TPS:n hyväksi?

”Toivottavasti, muodossa tai toisessa. Jos ei TPS:ssä, niin ainakin jotenkin jääkiekossa ja urheilumaailmassa”, Westerlund vastaa.

Mahdollista roolia Westerlund ei halua arvioida. Hän näkee, että Koivulla olisi paljon annettavaa monenlaisissa viroissa, niin ylemmissä johtotehtävissä kuin jokapäiväisessä valmennuksessakin.

”Olisi, ehdottomasti”, Westerlund vakuuttaa.

”Mikolle on karttunut paljon osaamista, ja kun hän on henkisesti vahva, hän on varmaan pystynyt koko ajan taltioimaan mitä matkan varrella on tapahtunut.”