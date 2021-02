Susijengi saa monta avainpelaajaa takaisin kokoonpanoon karsinnan päätösvaiheeseen.

Koronaviruksen tarjoamat oikut näkyvät taas koripallon EM-karsinnoissa. Ratkaiseva lopputurnaukseen vievä vaihe odottaa reilun viikon päässä.

Suomi pelasi Espoon kuplassa karsintoja viime marraskuun lopulla. Joukkue sai etua kotikentästä, muttei kotiyleisöstä, kun sitä ei ollut.

Tuloksiin asti Espoon tuttu parketti ei kuitenkaan heijastunut. Voitot jäivät tulematta, kun Susijengi hävisi Serbialle ja Georgialle.

EM-karsinnan päätösvaiheessa Suomen piti saada päävastustajansa Sveitsi kotikentälle Espooseen. Ensimmäinen kohtaaminen saatiin pelattua Fribourgissa Sveitsissä. Oli Suomen vuoro isännöidä.

Ei tullut kotikenttää, vaan tuli georgialaiseen kuplaan matkustaminen. Maan pääkaupunki Tbilisi isännöi karsinnan päätöksen.

Kansainvälinen koripalloliitto, Fiba, päätti, että Gergiassa testataan EM-kisajärjestelyjä, kun siellä pelataan seuraavaa lopputurnausta.

Asetelma menee niin, että voitolla Sveitsistä Suomi olisi hyvin lähellä viidettä peräkkäistä EM-lopputurnauspaikkaa. Vuosien 2011, 2013, 2015 ja 2017 kisat saisivat jatkoa.

”Tällaisia pelejä ei pitäisi juuri nyt pelata”, päävalmentaja Henrik Dettmann täräyttää.

Dettmann viittaa kommentillaan muuttuneisiin olosuhteisiin, koronaviruksen olemassaoloon ja siihen, ettei oikeastaan kukaan tiedä, ketkä pelaajat lopulta pääsevät mukaan.

”On riskejä, joita on mahdoton hallita. Siksi pidän epäreiluna, että näitä otteluita pelataan. Riskejä on paljon, ja niistä pitää puhua avoimesti.”

Espoon marraskuinen koripallokupla onnistui, eikä Metro-areenasta tullut koronalinkoa.

Suomi voitti Sveitsin Fribourgissa viidellä pisteellä, mutta joutui juuri näiden riskien ja koronakuvioiden takia siipirikkona Espoon karsintaan.

Takamies Petteri Koponen asetettiin karanteeniin juuri ennen pelien alkamista eikä hän päässyt mukaan. Nyt Koponen kuuluu joukkueeseen.

Iso laitapelaaja Erik Murphy ei matkustanut Espooseen Japanista, mutta on nyt liittymässä joukkueen mukaan. Myös häntä tarvitaan.

Samoin Tuukka Kotti tulee nyt mukaan. Hänkään ei pelannut viimeksi. Mikään joukkue ei voi elää ilman isoa korinaluspelaajaa.

Puolustuspelin ekspertti Mikael Jantunen lentää Utahista Susijengin avuksi. Häntä joukkue tarvitsee ehdottomasti.

Jantunen pelaa Yhdysvalloissa yliopistokorista, mutta nyt ei voi jättää yhtään kiveä kääntämättä.

Vain Jantusen lentoaikataulut olivat työn alle vielä keskiviikkona.

Koposen paluu on iso asia joukkueelle varsinkin, kun Jamar Wilsonin pelaaminen on epävarmaa. Nilkkavamman toipuminen on epävarmaa.

Bayern München lähetti Koposen ulos joukkueesta viime kauden päätteeksi, vaikka sopimusta oli vielä vuosi jäljellä. Uusi koripallokoti löytyi vihdoin Italiasta, ja pelitkin pyörivät Reggianassa.

”Kaikki ovat ilokseen saaneet huomata, että ruoste alkaa lähteä”, Dettmann kertoi vaikutelmanaan seurattuaan ykköstakamiehen otteluita. ”Ja hän sanoi, että kropassa alkaa tuntua paremmalta.”

Sveitsi näytti vaarallisuutensa Espoossa kukistamalla hurmioituneella heittopelillä Serbian. Tulos antaa jopa mahdollisuuden siihen, että Serbia, Suomi ja Sveitsi päätyvät karsintalohkossa tasapisteisiin.

Tilanne olisi mielenkiintoinen, mutta ei kovinkaan toivottava Suomelle. Kolmen maan vertailussa viiden pisteen voitto Sveitsistä antaa vain ohuen selkänojan, joka sekin haihtuu, kun Serbiaa vastaan tuli yhteensä 31 pistettä miinusta kahdessa kohtaamisessa.

Suomi kohtaa Sveitsin koripallon EM-karsinnassa Tbilisissä 19.2. kello 14. Gergia tulee vastaan 21.2. kello 17.