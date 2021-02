Tyttöjen maajoukkue aloitti toimintansa kesällä.

Suomen yhdistetyn A-maajoukkue on viime vuosina nostanut koko ajan tasoaan. Kärkiurheilijat Eero Hirvonen ja Ilkka Herola ovat jo osoittaneet kykynsä absoluuttisella huipulla.

Yhdistetty kuuluu kuitenkin yhä niihin lajeihin, joihin suuret massat eivät ensimmäisenä hakeudu, kun nuoret miettivät harrastuksiaan.

Suomen nuorten maajoukkuevalmentaja Antti Kuisma on tehnyt pitkän päivätyön nuorten kanssa. Hän tietää realiteetit, eikä Kuisma myöskään juokse niitä karkuun.

”Kyllä meidän täytyy käsitellä lahjakkaita nuoria lähes silkkihansikkain. Massaa ei ole hukattavaksi asti. Tärkeintä on se, ettei homma saa jäädä kiinni järjestelmästä eikä valmennuksesta.”

Kaikesta huolimatta yhdistetty on onnistunut tehtävässään vähintäänkin tyydyttävästi.

”Vaikka meillä on pienet ikäluokat, niin ne ketä meillä on, he ovat lahjakkaita. Tässä tapauksessa laatu korvaa määrän”, Kuisma sanoo Lahdessa, jossa kilpaillaan parhaillaan nuorten MM-mitaleista yhdistetyssä ja mäkihypyssä.

Kuisma on ollut mukana rakentamassa nykyistä järjestelmää. Vuoden 2010 pohjakosketuksen jälkeen suunta on ollut ylöspäin.

”Pienistä harrastajamääristä huolimatta olemme saaneet kohtuullisen hyvin nostettua nuoria aikuisten maajoukkueeseen. Suurin hankaluus on kuitenkin ollut jalostaa nuoria huipulle. Siinä järjestelmämme on ollut jostain syystä heikko.”

Vaikka töitä on tehty, siinä riittää edelleen vielä puuhaa. Ruuvia on vara kiristää.

”Tulokset ovat olleet kaikista huolimatta hyviä. Nuorten MM-kisoista olemme saaneet mitaleita niin henkilökohtaisista kuin joukkuekisoistakin.”

Kuisma pitää tärkeänä, että lajilla on sopivia esikuvia. Hirvonen ja Herola ovat täyttäneet paikkansa komeasti.

”Hekin ovat tulleet putkemme läpi yhdessä Leevi Mutrun, Arttu Mäkiahon ja kumppaneiden kanssa. Yhdistetyn markkina-arvo on mediassa korkealla. Televisiolukemat ovat komeita ja laji kiinnostaa ihmisiä. Kärkiurheilijamme ovat hoitaneet tonttinsa upeasti niin kisoissa kuin arjessakin”, Kuisma korostaa.

Suomen naisten yhdistetty sai oman joukkueen kesällä. Ryhmä kulkee nimellä projekti 2026. Silloin talviolympialaiset pidetään Italiassa. Naisten joukkueeseen kuuluu kuusi urheilijaa. Nuorimmat ovat vasta 13-vuotiaita ja vanhin, Annamaija Oinas täytti tammikuussa 18 vuotta.

”Tässä on hyvä mahdollisuus alkaa tehdä pitkäjänteisesti hommia. Tasomme ei vielä ole maailmancupissa tai MM-kisoissa”, joukkueen valmentaja Lasse Moilanen sanoo.

Nuorten MM-kisoissa Oinas sijoittui sijalle 23 ja Alva Thors oli 24:s.

”Ihan positiivinen päivä. En asettanut sijoitustavoitetta. Mäessä tuli ok-suoritus ja hiihdossa pystyin nostamaan sijaani. Tarvitsen vain aikaa ja lisää harjoittelua. Sillä tavalla pystyn kuromaan eroa huippuihin”, Oinas sanoo.