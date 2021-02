EräViikingeillä on enää hiuksenhieno mahdollisuus pudotuspeleihin, toivon rippeet hupenivat tappiolla TPS:lle.

EräViikinkien lanka käy ohueksi salibandyn F-liigan pudotuspelijahdissa. Helsinkiläisjoukkue hävisi TPS:lle kotonaan rumasti 4–9.

Matkaa viimeiselle pudotuspelipaikalle on yhä viisi pistettä, kun otteluita on jäljellä enää kolme. Kaiken lisäksi viivan paremmalla puolella keikkuva Westend Indians on pelannut kaksi ottelua EräViikinkejä vähemmän.

“Kyllä siinä saa osua tähdet kohdilleen – muidenkin pelien osalta”, hyökkääjä Lauri Kapanen kommentoi pelin jälkeen.

EräViikingit koki karmeaa epäonnea juuri kauden tärkeimmän ottelunsa alla. Joukkue joutui marssimaan kaukaloon ilman kahta parasta pistemiestään, kun Markus Salmi oli sairaana ja Jani Kukkola loukkaantuneena sivussa.

“He ovat tärkeitä pelaajia meille, mutta ei meidän sen taakse pidä mennä”, Kapanen sanoi.

Salmen ja Kukkolan lisäksi EräViikinkien kokoonpanosta puuttuivat myös Marko Juselius ja Oliver Sillanpää. Poissaoloja ilmeni ottelua edeltävällä viikolla aina alkulämmöille saakka.

“Tässä vaiheessa kautta kaikilla on jotain kremppaa jossain. Me saimme kolme hyvää viisikkoa kehiin ja niillä olisi pitänyt pystyä tappelemaan voitosta”, päävalmentaja Bengt Lodenius harmitteli.

TPS ratkaisi ottelun jo alussa karkaamalla 11 minuutissa 3–0-johtoon. EräViikingit sai toivoa, kun turkulaisten 4–0-maali muuttui Waltteri Vesterisen rikkeen vuoksi neljän minuutin alivoimaksi, mutta maalintekoa jatkettiin tämän jälkeen vuorotahtiin.

“Tulimme sukkasillaan ottelun alkuun. Kun vastustaja teki ensimmäisen maalin, niin tuntui, että itseluottamus romahti”, Lodenius kertasi.

Aina kun EräViikingit osui, TPS kuittasi maalin heti seuraavassa vaihdossa. Tilanne oli turhauttava kotijoukkueelle.

“Paransimme pelin edetessä, mutta kaulaa alkoi olla sen verran, että meni vaikeaksi.”

Kolmannessa erässä tulos repesi lopullisesti. TPS:n Miko Kailiala ja Jani Hyytiäinen tehtailivat kolme tehopistettä mieheen. EräViikinkien Joonatan Lindholm teki kaksi maalia.

Loppukauden taistelupari EräViikingit ja Westend Indians kohtaavat runkosarjan aikana vielä kaksi häntäpään joukkuetta ja yhden keskikastin joukkueen. Indiansilla on takataskussaan myös ryöstömahdollisuudet sarjan kärkikaksikolta Classic–Oilers.

EräViikingit pelaa seuraavan kerran Nurmossa Jymyn vieraana lauantaina. Sunnuntaina joukkue kohtaa Oulussa OLS:n.

“Pudotuspelipaikka ei tietysti ole millään tavalla omissa käsissä enää. Seuraavaan viikonloppuun tuskin on mitään muuta vaihtoehtoa, kuin että on pakko ottaa kuusi pistettä. Se on hyvin selkeä asetelma meille”, valmentaja Lodenius laskelmoi.