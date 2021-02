Noora Räty sai kuntoutusta vaativan alavartalovamman näytösottelussa viime perjantaina. Naisleijonien päävalmentaja Pasi Mustonen varautuu siihen ettei konkarimaalivahti ole mukana MM-kisoissa.

Naisleijonien pitkäaikainen luottomaalivahti Noora Räty on loukkaantunut. Räty kertoi Instagramissa saaneensa alavartalovamman seurajoukkueensa näytösottelussa Venäjän maajoukkuetta vastaan viime perjantaina.

Päivityksessään Räty kertoo, että vamma ei vaadi leikkausta, vaan toipuminen tapahtuu kuntouttamalla. Kauden jatko on tällä hetkellä epävarmaa. Räty pelaa kiinalaisessa Shenzhen KRS Vanke Raysin joukkueessa Venäjän pääsarjassa.

”On pieni mahdollisuus, että voisin pelata vielä tällä kaudella”, Räty toteaa päivityksessään.

Kokenut pelaaja kirjoittaa myös ettei Pelaa jokainen peli niin kuin se olisi viimeinen -sanonta ole hänelle enää pelkkä klisee. Hän myös kertoo tulevansa Suomeen kuntouttamaan vammaansa ja aikovansa nauttia ajasta näkemällä perhettä ja ystäviä.

Päivityksessään hän myös toteaa, että ”Loukkaantunutkin leijona haluaa karjua – Ensi kertaan jääkiekko!”

Naisten MM-kisat pelataan toukokuussa Kanadassa. Maajoukkueessa joudutaan varautumaan siihen, että Räty ei ole mukana kokoonpanossa.

”Jonkinlainen pitkäaikaisvamma on ilmeisesti kyseessä, mutta en sitä enempää kommentoi, Noora tietää parhaiten itse, millaisesta vammasta on kyse. On mahdollista, että hän ei pelaa MM-kisoissa. Silloin se tietenkin vaikuttaa maajoukkueeseen, sitten valitaan joku muu tilalle”, päävalmentaja Pasi Mustonen toteaa.