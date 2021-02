Suomen hiihtoliitto valmistelee kansainväliselle liitolle esitystä, jossa ehdotetaan uusia käytäntöjä. Hiihtoliiton Lauri Kettunen kertoo, mihin toivotaan muutosta.

Yhdistetyn ja mäkihypyn hyppypukuihin liittyvä kikkailu on ollut kuluvan kauden kuuma puheenaihe. Vaikka keskustelu on käynyt vilkkaana, kyse ei ole mistään uudesta ilmiöstä. Hiihtoliiton mäkihypyn ja yhdistetyn johtoryhmän puheenjohtaja Lauri Kettunen kertoo ilmiön näkyneen nykymuodossaan jo toistakymmentä vuotta.

Nyt suomalaiset ovat kuitenkin saaneet touhusta kyllikseen. Suomen hiihtoliitto valmistelee Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin kevätkokoukseen esitystä, jossa puututaan epäkohtiin ja tehdään muutosehdotuksia nykykäytäntöihin.

Kevätkokous on paikka, jossa päätetään ensi kauden säännöistä.

Mäkihyppypuvut nousivat kauden alussa otsikoihin, kun osalla hyppääjistä oli selvästi isommat puvut kuin toisilla. Etenkin haaroista isompi puku antaa hyppäämiseen merkittävän edun.

Ongelmat syntyvät urheilijoiden mittaustilanteessa. Yhdistetyn kilpailijoille ja mäkihyppääjille tehdään jalkojen mittaustesti, jossa otetaan haaramitta eli etäisyys lattiasta haaroihin. Mittaustilanteessa urheilija asettuu mittauslaitteeseen pelkät alushousut jalassaan. Tulosten pohjalta asetetaan hyppypuvun koko.

Etua voi saada, jos mittaustilanteessa panee jotain ylimääräistä housuihin. Suomen yhdistetyn päävalmentajakin on myöntänyt kehottaneensa urheilijoita panemaan tiskirättejä kalsareihin.

”Huhua on liikkeellä, että urheilijoilla on kaikenlaista alushousuissaan. Itse olen täysin vakuuttunut, ettei esimerkiksi Ilkka Herolalla ole ollut mitään housuissaan. En ole asiasta puhunut enkä kysynyt, mutta pidän aika selviönä, ettei sillä tiedolla ja näytöillä tarvitse.”

Ilkka Herola hyppäsi kahdeksanneksi yhdistetyn Klingenthalin varakisassa Lahdessa 23. tammikuuta.­

Ongelmaksi on noussut se, että mittaustilanteessa ei voida katsoa alusvaatteiden alle. Tähän ainakin Fis vetoaa. Kettunen on varma, että soveliaita keinoja on olemassa, jos vain on halua muutokseen.

”Ei se ihan ylitsepääsemätön kysymys varmasti ole. Mittoja voisi ottaa erilaisissa asennoissa, esimerkiksi yhden polven varassa seisoen niin, että nivunen taipuu. Luulisi, että toppaukset tulisivat näkyviin. Mäkihyppääjät ovat varsin notkeita urheilijoita. Useimmat pystyvät tekemään spagaatinkin lattialla.”

Mittaukset pukuja varten voidaan tehdä kilpailujen ohessa tai joskus muulloin. Niistä huolehtii usein yksi Fisin virkailija. Paikalla on urheilija ja ehkä lisäksi valmentaja.

”Miten tulokset kirjataan ja varmennetaan oikeiksi? Ei ole yllätys, että huhuja syntyy. Mittaus tulisi suorittaa kaikille samalla tavalla. Tällä hetkellä se on liian sattumanvaraista. Meidän urheilijamme on mitattu Rukalla, norjalaisista en osaa sanoa missä.”

Jotkut jopa ajattelevat pukukikkailun olevan osa lajia, mutta Kettusen mielestä niin ei pitäisi olla. Välinesääntöjen ja -kontrollin avulla tulisi huolehtia siitä, että kilpailijat pystyvät mahdollisimman tasapuolisesti kilpailemaan menestyksestä.

”Maastohiihdossa voitelu vaikuttaa paljon, ja se kuuluu lajin luonteeseen. Yhdistetyssä ja mäkihypyssä puku ei ole tilanteeseen liittyvä eikä ole mielekästä, että puvun merkitys lopputulokseen olisi liian suuri.”

Puvuille on olemassa säännöt, mutta valvonta on epäjohdonmukaista.

”Jossain kisoissa Fis hylkää urheilijan puvun takia, vaikka toisessa kilpailussa voi olla isompikin puku, josta ei hylätä.”

Entinen mäkihyppääjä Janne Ahonen valmistaa nykyään kisapukuja.­

Kettusen mukaan Fisillä ei myöskään ole mekanismeja toteuttaa valvontaa tai käsitellä asiaa, jos joku kyseenalaistaa toiminnan. Hän vertaa tilannetta takavuosien mittauskeskusteluihin, jotka hiipuivat, kun videokontrolli otettiin käyttöön.

”Valmentaja, joka epäilee mittausta, voi katsoa videon hypystä. Selkeä toimintatapa tuo avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja sitä kautta lisää luottamusta järjestelmään.”

Lajiin juurtunutta tapaa tuskin muutetaan hetkessä. Mukautuminen harmaalla alueella liikkumiseen ei Kettusen mielestä ole oikein. Urheilijan mahdollisuus kilpailla ei saisi riippua eettisistä valinnoista.

”Jos järjestelmä johtaa siihen, että kaikki ovat pelissä mukana, niin kilpailuun vaikuttaa sellainen ulkopuolinen tekijä kuin urheilijan eettis-moraalinen arvopohja.”

Keskustelua kansainvälisen liiton suuntaan on pyritty käymään hyvässä hengessä. Puvut ovat puhuttaneet muuallakin, joten uusiin käytäntöihin on painetta. Kettunen toivoo, että muutos nytkähtäisi käyntiin kevään aikana.

”Emme moralisoi tai osoittele sormella vaan menemme asia-argumentit edellä. Haluamme eroon lajiin kohdistuvista tarpeettomista varjoista ja kysymyksistä.”