Miesten viestissä tapahtunut välikohtaus ei etene syyteharkintaan.

Poliisi on saanut valmiiksi esiselvityksen Salpausselän kisojen miesten viestin loppuratkaisun tapahtumista.

Venäjän Aleksandr Bolšunov huitoi Suomen Joni Mäkeä hiihdon loppusuoralla sauvalla. Maalilinjan jälkeen Bolšunov vielä taklasi Mäen kumoon. Raivostumisen syynä oli se, että suomalainen ehti loppusuoran alkaessa niukasti venäläisen eteen. Mäki loukkasi törmäyksessä ranteensa.

Tapahtumien katsotaan täyttävän lievän pahoinpitelyn tunnusmerkistön, mutta koska Mäki ei vaadi rangaistusta tai korvauksia, niin asia ei etene syyteharkintaan.

Poliisin on tutkinut tapahtumia kuvamateriaalin pohjalta. Sen perusteella on hyvin todettavissa, kuinka hiihtosauvalla lyödään edellä hiihtänyttä ja maalialueella törmätään selkään.

Ratkaisussaan poliisi on huomioinut sen, että kyseessä on kilpailutilanne.

”On selvää, että mainittu toiminta ei kuulu osaksi tätä urheilulajia. Näin ollen kysymys ei ole suostumukseen perustuvasta altistumisesta toiminnalle, joka kuuluu lajiin. On todettava, että tällaisissa olosuhteissa tehty teko tulee arvioitavaksi rikoslain tunnusmerkistöjen kautta. Tässä tapauksessa kysymyksessä on joko pahoinpitelyn tai lievän pahoinpitelyn tunnusmerkistö”, poliisin tiedotteessa todetaan.

Pahoinpitelyksi tekoa ei katsota, koska hiihtäjä selvisi vähäisin vammoin ja ruumiillisen koskemattomuuden loukkaus on kokonaisarvostelun perusteella vähäinen.

Ratkaisussa todetaan kuitenkin todetaan, että hiihtosauvalla lyöminen voisi aiheuttaa vakaviakin vammoja samoin kuin selästä työntäminen. Näin ei onneksi käynyt.

” Vammat ovat jääneet vähäisiksi, ja ne eivät ole vaatineet välittömiä lääkinnällisiä toimenpiteitä tai aiheuttaneet pysyviä vammoja. Näin ollen kokonaisuutena arvioiden aiheutettua vahinkoa on pidettävä vähäisenä.”

Poliisi on ratkaisussaan perehtynyt kiitettävästi myös teon motiiveihin.

”Tässä tapauksessa loppusuoralle tultaessa heikompaan asemaan jäänyt urheilija on mitä ilmeisimmin kiihtynyt, jonka seurauksena on valinnut toimia edellä kuvatulla tavalla. Voisikin todeta, että tapauksessa on kysymys impulssikontrollin heikosta hallinnasta, joka on tunnekuohussa johtanut mainittuun tapahtumaan.”