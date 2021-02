Kauko Tikkasen innostus urheiluun syttyi jo pikkupoikana kotikylän koululla, ja nyt siitä hyötyy hiihdon huippuseura.

Tätä voi olla vaikea kuvitella tapahtuvaksi nykyaikana – edes taajaan asutuilla paikkakunnilla.

Pienellä maaseudun syrjäkylällä 1960-luvun alussa innokkaimmat lapset kerääntyivät aamukahdeksalta koululle urheilemaan, tuntia ennen opetuksen alkua. Siellä pelattiin jalkapalloa ja pesäpalloa tai hiihdettiin koulun kenttää ympäri.

Tuo kylä oli Lamminaho Pyhäjärvellä, nykyisen Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläisimmässä kolkassa. Yksi innokkaimmista urheilua harrastaneista oli Kauko Tikkanen.

Lähes 60 vuotta on kulunut, mutta Tikkasen palo urheiluun ei ole hiipunut. Korkeintaan se on jalostunut ja muuttanut muotoaan.

Viitisen vuotta sitten pyhäjärveläinen Tikkanen valittiin Suomen vakuuttavimmaksi seuratoimijaksi silloisen urheilun keskusjärjestön Valon ja Osuuspankin järjestämässä äänestyksessä.

Viime vuoden joulukuussa Tikkanen palkittiin vuoden urheilumanageriteosta. Suomen urheilumanagerit ry perusteli valintaansa muun muassa sillä, että Tikkanen on ollut managerina merkittävä tekijä Pohti Ski Teamin nousulle Suomen mieshiihdon huipulle.

Lisäksi painavaksi ansioksi katsottiin hänen kykynsä kerätä pieneltä talousalueelta merkittävä yhteistyökumppanien rinki.

”Tikkanen on hyvä esimerkki sydämellä urheiluun panostavasta ammattilaisesta”, perusteluissa sanottiin.

Yhtä hyvin Tikkanen olisi voinut olla ehdolla Urheilugaalassa Taustavoima-palkinnon saajaksi.

Näyttää siltä, että 67-vuotiaassa Tikkasessa yhdistyvät vannoutunut urheilumies ja pyyteetön puuhamies.

”Kauko on äärimmäisen aktiivinen ja ahkera, kuten tuossa hommassa pitääkin olla. Hänellä on myös taipumus kovin positiiviseen ajatteluun, mikä on erinomaisen hyvä juttu”, sanoo Vuokatti Ski Teamin manageri Hannu Koivusalo, jolta Tikkanen on saanut eräänlaista konsulttiapua managerin tehtäviinsä.

” ”Nyt käyn silloin tällöin töissä lomalla. Työ on hyvä vastapaino tälle Ski Teamin hommalle.”

Kauko Tikkanen innostui urheilusta ja oppi yhdessä tekemisen merkityksen jo lapsena.­

Vastaus tulee sukkelasti, kun Tikkaselta kysyy, mistä motivaatio ja into vapaaehtoiseen urheiluseuratoimintaan kumpuaa.

”Se tulee kotikylältäni Lamminaholta, kylän ihmistä. Siellä opettajat olivat hyvin innokkaita viemään meitä urheilemaan. Kaikki urheilivat silloin. Isä oli minulle esimerkkinä. Hän kannusti aina lähtemään. Jalkapalloakin pelattiin läpi talven. Kylän kentälle saattoi tulla jopa 20 poikaa pelaamaan”, Tikkanen muistelee.

Tikkanen kertoo isänsä perustaneen urheiluseura Lamminahon Ahton, joka oli alkujaan Pyhäjärven Pohdin alaosasto.

”Itse urheilin eri lajeissa lähinnä piiritasolla, ja ajauduin sitten pikku hiljaa järjestöpuolelle.”

Työelämässä Tikkanen on omalla tavallaan esimerkki ammattiurheilijoille, jotka miettivät, mitä tehdä uran jälkeen. Kysymys on pohjimmiltaan ammatin vaihtamisesta.

Tikkanen hoiti nelikymppiseksi asti isänsä apuna nyt satavuotiasta kotitilaansa Lamminaholla.

”Kymmenkunta vuotta pyöritin sitä, rakensin ja kunnostin paikkoja. Kun olisi ollut uuden navetan teko, isä sanoi, että annapa olla. Oli elämäni viisain päätös lähteä siitä pois.”

Tikkanen haki Jyväskylään opiskelemaan fysioterapeutiksi ja tuli valituksi ensimmäisellä yrityksellä. Neljän ja puolen vuoden opiskelun jälkeen hän ryhtyi pyörittämään Pyhäjärvellä omaa fysioterapiayritystä.

”Sitten tuli tämä homma rinnalle. Nyt käyn silloin tällöin töissä lomalla. Työ on hyvä vastapaino tälle Ski Teamin hommalle.”

Tikkasen paneutumista seuratoimintaan kuvaa sekin, että Pyhäjärvellä vuonna 2015 järjestetyn Suomen cupin takia hän pani firmansa kuukaudeksi kiinni.

” ”Kyllä Ski Team vie miestä kuin roskaämpäriä.”

Kilpahiihtäjien joukkue Pohti Ski Team on pitkälti Kauko Tikkasen luomus.­

Pohti Ski Team perustettiin vuonna 2013, ja sen toiminnassa Tikkanen on ollut mukana alusta lähtien. Ideana oli rakentaa ammattimaisesti toimiva huippuhiihdon seura. Pohti Ski Team ei siis ole niin sanottu kasvattajaseura.

”Kyllä Ski Team vie miestä kuin roskaämpäriä. Tyhjästä lähdettiin, ja hyvin on menty eteenpäin. Sydämeni sykkii urheilulle. Näistä hommista pitää tykätä. Täytyy olla intohimo siihen mitä tekee.”

Pohti Ski Team syntyi Tikkasen mukaan aikoinaan ideasta, jonka esitti parhaimmillaan maajoukkuetehtäviin yltänyt Heikki Korpela. Hän oli houkuttelemassa Pyhäjärven Pohdin ainoaa hiihtäjää muualle, mutta Tikkanen pani hanttiin.

”Heikki sanoi sitten minulle, että rupeatko keräämään porukkaa. Siitä se lähti, ja tähän mennessä meillä on ollut parikymmentä miestä.”

Nyt Pohti Ski Teamissa on 15 hiihtäjää, joista neljä on juniori-ikäisiä. Toistaiseksi joukkueessa on ollut vain miehiä, mutta Tikkasen mukaan naisten joukkueen perustaminen on harkinnassa.

Johtokuntaan kuuluu viisi ihmistä, ja lisäksi on yhdeksän miehen huoltoryhmä, joista 5–6 on kerrallaan mukana kilpailuissa.

”Pikkukylän rahoilla emme voi ketään ostaa. Tarjoamme laatua ja porukalla tekemistä. Imua on. Sitten palkitaan, kun tulee menestystä. Meillä on sellainen bonuspalkkaus. Totta kai huipuille pitää olla perustuki, mutta ei se raha saa olla ainoa motiivi.”

Pohti Ski Teamin tähti on Suomen mieshiihtäjien ykkösketjuun noussut Joni Mäki, joka näillä näkymin hiihtää MM-kisoissa viestijoukkueen ankkurina.

”Jonillekin olisi ottajia, mutta hän ei lähde mihinkään. Kyllä meillä omista pidetään huolta.”

Mäen siirtoa Vaasasta Pohti Ski Teamiin avitti se, että hänen edelleen kilpaileva valmentajansa Juho Halonen on ollut seurassa alusta lähtien.

Viime vuonna Pohti Ski Team saavutti SM-kisoissa jo kovaa menestystä, kun Mäki voitti sprintin Suomen mestaruuden ja saavutti Korpelan kanssa hopeaa sprinttiviestissä, jossa seuran kakkosjoukkue oli viides. Kärkisijoja SM-kisoissa ja Suomen cupissa oli toki tullut jo aiemminkin.

” ”Suhteillahan näitä hommia hoidellaan.”

Kauko Tikkanen, Tarmo Lipsonen (edessä) ja huoltopäällikkö Jarkko Huttunen valmistautumassa SM-hiihtoihin Pohti Ski Teamin huoltorekassa.­

Kaksi vuotta sitten Pohti Ski Team irtaantui omaksi seuraukseen Pyhäjärven Pohdista.

”Suunnittelu kesti muutaman viikon, ja hakemus meni läpi seitsemässä päivässä”, Tikkanen kertoo.

”Meillä oli kolme ehtoa. Ensinnäkin se, että johtokunta suostuu siihen. Jos ei olisi suostunut, ei olisi lähdetty. Sitten halusimme säilyttää Pohdin vanhat värit, jotka ovat peräisin 1970-luvulta. Ja halusimme nimen käyttöön. Se brändättiin heti ja oli hyvä valinta.”

Tikkasen mukaan pesäero tapahtui sulassa sovussa.

”Mitään eripuraa ei ollut. Mieluummin eripuraa oli silloin, kun oltiin Pyhäjärven Pohdin alla. Meillä on ollut oma talous alusta lähtien.”

Pohti Ski Teamin budjetti on yli 100 000 euroa. Tikkasen pääasiallisena apuna rahoituksen hankkimisessa on ollut seuran huolto- ja valmennuspäällikkönä toimiva Jarkko Huttunen, joka on itsekin yrittäjä.

Yhteistyökumppaneita on yli 60, ja osa niistä saa näkyvyyttä muun muassa seuran vuokraaman huoltorekan kyljessä.

”Jarkkokin on mukana henkeen ja vereen ja on ollut hyvä aisapari. Suhteillahan näitä hommia hoidellaan”, Tikkanen sanoo ja korostaa, että managerointipalkinto oli koko porukan ansiota.

” ”Talkootunteja ei lasketa, ja se mitä jää viivan alle, jaetaan.”

Kauko Tikkanen kipusi palkintopallille Honkavuoren hiihtokeskuksessa.­

Tänä viikonloppuna noin 5 000 asukkaan Pyhäjärvellä käydään SM-hiihdot. Se on iso asia pienessä kaupungissa, jonka merkittävä työnantaja, lähes puolentoista kilometrin syvyyteen maan alle ulottuva sinkki- ja kuparikaivos on lopettamassa toimintansa.

Kisat pidetään Lamminaholla sijaitsevassa Honkavuoren hiihtokeskuksessa, jonka pitkäaikaisessa kehittämisessä Tikkanen on ollut mukana alusta lähtien.

”Se on minulle kuin toinen koti.”

Pohti Ski Teamille tämä viikko on yksi kauden tärkeimmistä, kun se vastaa SM-hiihtojen järjestelyistä yhdessä Pyhäjärven Pohdin ja Lamminahon Ahton kanssa.

Viikko alkoi komeasti, kun Oulun Hiihtoseurasta Pohti Ski Teamiin siirtynyt Niilo Moilanen voitti tiistaina Vuokatissa nuorten maailmanmestaruuden sprintissä.

Lisää menestystä Pohti Ski Teamille on luvassa perjantaina SM-kisojen sprinttiviestistä ja sunnuntain henkilökohtaisesta sprintistä, jossa Joni Mäki puolustaa mestaruutta.

Koronarajoitusten takia SM-isännät ovat joutuneet vähentämään vapaaehtoisten toimitsijoiden määrää, koska esimerkkisi lipunmyyntiin, ravintolapalveluihin ja pysäköintiin ei tarvita väkeä yleisön puuttuessa.

”Talkootunteja ei lasketa, ja se mitä jää viivan alle, jaetaan”, sanoo Tikkanen, joka toimii kisaorganisaatiossa tapahtumajohtajana.

SM-hiihdot alkavat tänään sprinttiviesteillä (p). Lauantaina ovat vuorossa naisten 10 ja miesten15 kilometriä (v) ja sunnuntaina sprintit (p). Yle näyttää kilpailut suorina lähetyksinä.