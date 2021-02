”Hyppy uuteen on aina jännittävää”, ampumahiihtäjä Nastassia Kinnunen sanoo ennen debyyttiään suomalaisena ampumahiihdon MM-kisoissa.

Kinnunen (o.s. Dubarezava) sai edustusoikeuden alkuvuodesta. Suomen kansalaisuuden hän oli saanut jo perjantaina 13. marraskuuta 2020. Se oli onnenpäivä 35-vuotiaalle Kinnuselle.

”Olin todella iloinen, että löysin uuden ampumahiihtoperheen Suomesta”, Kinnunen sanoo HS:lle videoyhteydellä Pokljukasta Sloveniasta.

Pokljukan luonnonmukainen ampumahiihtokeskus on ennestään tuttu Kinnuselle. Hän kilpaili siellä edellisen kerran maailmancupissa joulukuussa 2016. Silloin hän edusti vielä vanhaa kotimaataan Valko-Venäjää.

Lauantaina Kinnunen lähtee parantamaan silloista 43. sijaansa pikakilpailussa. Tavoitteena Kinnusella on päästä 60:n joukkoon, jolloin hän pääsee mukaan myös sunnuntain takaa-ajokisaan.

”Hienoa taas kilpailla, ja paikalla on paljon tuttuja. Osa heistä vielä urheilee, ja osa on valmentajina ja huoltajina.”

Suomen päävalmentaja Jonne Kähkönen uskoo, että hiihtovauhtinsa puolesta Kinnusella on mahdollisuus nousta sprintissä 40:n joukkoon. Se antaisi hyvät mahdollisuudet myös takaa-ajoon.

”Kaksi peräkkäistä pistesijaa olisi jo hyvä onnistuminen tälle kaudelle. Siitä olisi hyvä jatkaa ensi vuoteen. Nastassian vaikeutena on pitää ampuminen kasassa. Kilpailurutiini on vielä kesken pitkän tauon jälkeen”, Kähkönen sanoo.

MM-kisoihin Kinnusen piti lunastaa paikkansa maailmancupin kakkoskiertueelta, IPU-cupista, jossa hän oli parhaimmillaan normaalimatkalla 20:s.

”Kahden IBU-cupin kisan jälkeen olin puhki. Olin väsynyt henkisesti ja fyysisesti, mutta nyt olen taas palautunut”, Kinnunen sanoo.

Suomen valmennusjohto – päävalmentaja Kähkönen ja naisten valmentaja Aku Moilanen – on miettinyt naisten kilpailutusta vasta viikonloppuun asti. Ensi viikolla käytäviin normaalimatkan kisaan ja viestiin Kinnusta ei ole vielä nimetty.

Nastassia Kinnunen harjoittelee paljon Kontiolahden maastossa Joensuussa.­

Alkuaan Kinnunen on maastohiihtäjä. Hän kilpaili lajin maailmancupissa ensi kerran lokakuussa 2007. Hänellä on kokemusta myös vuoden 2010 olympialaduista Vancouverissa.

Toinen olympiakomennus saattaa tulla eteen ensi vuonna Pekingissä, mutta niistä on vielä liian aikaista puhua.

”Täytyy jutella Jonnen kanssa, kun kausi on ohi. Yksin on raskasta treenata, joten pitäisi olla maajoukkueen mukana.”

Ampumahiihto on ollut maastohiihdon rinnalla toisena lajina jo yli yksitoista vuotta. Ensikosketus aseen kanssa kilpailemiseen oli marraskuussa 2010, kun Kinnunen kilpaili pikakisassa Beitostølenissa. Tuloksena oli heti pistesija (40.) IBU-cupissa.

”Vancouverin jälkeen minua kysyttiin ampumahiihtoon. Se on Valko-Venäjällä paljon vauraampi laji kuin hiihto. Halusin kuitenkin hiihtää.”

Suomessa Kinnusella on muutakin perhettä kuin ampumahiihtoperhettä. Kinnusella ja hänen aviopuolisollaan Ari Kinnusella on kolmevuotias Sofia-tytär.

Nastassia muutti Joensuuhun vuonna 2016. Häitä tanssittiin samana vuonna. Rakkaus syttyi Kontiolahden ampumahiihtostadionilla, jossa Kinnunen oli harjoittelemassa.

”Minä olin muuten vain hiihtelemässä. Minulla ei ole urheilutaustaa”, Ari Kinnunen sanoo.

Kinnusen äiti asuu Valko-Venäjällä, josta hän kävi viimeksi Suomessa toissa marraskuussa. Koronan takia matkustaminen on nyt jäissä, mutta tytär ja äiti puhuvat puhelimessa lähes joka päivä.

Äidillä on Valko-Venäjällä kaksi ottopoikaa. He eivät ole verisukulaisia Nastassialle, jonka isä on kuollut.

Valko-Venäjän urheilusta on ollut viime aikoina esillä vain sen ikävät puolet, lähinnä itsevaltiaan johtajan Aljaksandr Lukašenkan toimien takia.

Jatkuvien ihmisoikeusrikkomusten ja väkivaltaisten levottomuuksien nostaman kohun jälkeen Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF päätti siirtää kevään MM-kisat pois Valko-Venäjältä.

Kinnunen kertoo seuranneensa huolissaan Valko-Venäjän tilannetta. IIHF:n päätöstä hän pitää oikeana.

”Ilman muuta. Valko-Venäjällä pelaaminen ei ole turvallista. Olisi hyvä löytää jonkinlainen kompromissi, että asiat saataisiin siellä järjestykseen. Nykytilanne on hankala maalle ja ihmisille.”

Naisten pikakisa lauantaina kello 15.30.

Nastassia Kinnunen kilpaladulla Kontiolahdella.­