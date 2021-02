Seurajoukkueiden MM-turnauksen voitto oli Bayernille kuudes mestaruus eri kilpailuissa vuoden sisällä.

Hallitseva jalkapallon Mestarien liigan mestari Bayern München on nyt myös seurajoukkueiden MM-turnauksen voittaja.

Bayern München voitti seurajoukkueiden MM-turnauksen finaalin Qatarissa torstaina, kun Benjamin Pavardin toisen jakson maali varmisti 1–0-voiton meksikolaisesta Tigresistä.

Turnauksen voitto oli Bayernille kuudes mestaruus eri kilpailuissa vuoden sisällä.

Ottelun alla Bayern sai ikäviä uutisia, kun hyökkääjä Thomas Müllerin koronavirustartunta varmistui. Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa kertoi tapauksesta vain tunteja ennen ottelua.

Fifan mukaan Müller on ollut testituloksensa jälkeen eristäytyneenä muusta Bayernin joukkueesta.

”Palattuaan Müncheniin hän joutuu välittömästi karanteeniin”, Bayern sanoi tiedotteessaan.

Bayernin joukkue testattiin torstaina, eikä joukkueesta paljastunut uusia koronavirustartuntoja.

Müller on kolmas Bayernin pelaaja, joka on saanut tartunnan viime viikkoina. Aiemmin kerrottiin, että Javi Martinez ja Leon Goreztka olivat saaneet tartunnan, ja he jäivätkin pois turnausmatkalta Qatariin.

Jerome Boateng lensi Saksaan keskiviikkona sen jälkeen, kun mediassa oli kerrottu, että hänen entinen tyttöystävänsä oli kuollut.

Vuoden 2014 Saksan maailmanmestarijoukkueessa pelannut Müller on aloittanut tällä kaudella kaikki 20 Bundesliigan ottelua.

Lähde: AFP.