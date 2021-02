Melbournen alueelle julistettiin viiden päivän liikkumiskielto.

Vuoden ensimmäinen tenniksen grand slam -turnaus Australian avoimet joutui sulkemaan ovet yleisöltä perjantaina Victorian alueen uuden koronaviruspandemiaan liittyvän liikkumiskiellon takia, kertoo uutistoimisto AFP.

Liikkumiskielto on voimassa viisi päivää. Sillä pyritään rajoittamaan koronaviruksen brittimuunnoksen leviämistä. Turnaus kuitenkin jatkuu, sillä pelaajat ovat ”bioturvallisessa” kuplassa.

Turnaus alkoi kolme viikkoa normaalia aikataulua myöhemmin pelaajien kahden viikon karanteenin takia. Alkuviikon aikana otteluissa ehti käydä tuhansia katsojia eli enemmän kuin missään tennisturnauksessa pandemian alkamisen jälkeen.

Turnaus pelataan Melbournessa, jossa asuu noin viisi miljoonaa ihmistä. Nyt heidät on määrätty pysymään kodeissaan viiden päivän ajan.

”Se on rankkaa. Siitä tulee hankalat päivät kaikille”, Serena Williams totesi voitettuaan kolmannen kierroksen ottelussa Venäjän Anastasia Potopovan 7–6 (7–5), 6–2.

Williams ehti pelata ottelunsa ennen kuin yleisöltä suljettiin pääsy stadionille.

”Nyt on ollut todella hauskaa, kun yleisö on palannut. Mutta loppujen lopuksi meidän on tehtävä se, mikä on parhaaksi. Toivottavasti kaikki menee hyvin.”

Kaksinpelin 3. kierrosta:

Miehet: Grigor Dimitrov Bulgaria (18)–Pablo Carreno-Busta Espanja (15) 6–0, 1–0, luovutus, Alexander Zverev Saksa (6)–Adrian Mannarino Ranska 6–3, 6–3, 6–1.

Naiset: Marketa Vondrousova Tshekki (19)–Sorana Cirstea Romania 6–2, 6–4, Garbine Muguruza Espanja (14)–Zarina Diyas Kazakstan 6–1, 6–1, Arina Sabalenka Valko-Venäjä (7)–Ann Li USA 6–3, 6–1, Serena Williams USA (10)–Anastasia Potapova Venäjä 7–6 (7–5), 6–2, Naomi Osaka Japani (3)–Ons Jabeur Tunisia 6–3, 6–2.

Miesten nelinpeli, 1. kierrosta: Aleksandr Bublik/Andrei Golubev Kazakstan–Salvatore Caruso Italia/Emil Ruusuvuori Suomi 7–6 (8–6), 7–5.